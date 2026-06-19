Discuțiile urmau să înceapă în micuțul sat elvețian Obbürgen vineri, la două zile după semnarea unui memorandum de înțelegere care deschidea o fereastră de 60 de zile pentru negocierea unui acord permanent privind programul nuclear al Iranului, precum și pentru reluarea traficului de petrol prin strâmtoarea Hormuz, relatează The Guardian.

Casa Albă a declarat că SUA așteaptă cu interes „începerea discuțiilor tehnice cât mai curând posibil”, anunțând totodată că JD Vance, care conduce negocierile pentru administrația Trump, nu va mai călători.

„Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă. În acest moment, vicepreședintele nu mai pleacă în această seară”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Casei Albe.

Anularea discuțiilor a venit atât de brusc încât echipa lui Vance și un mic grup de jurnaliști se adunaseră deja la Baza Aeriană Joint Base Andrews, lângă Washington, în așteptarea plecării.

Zeci de oficiali ai Casei Albe, personal de organizare și jurnaliști erau deja în Elveția pentru a pregăti sosirea anticipată a lui Vance.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat joi că a aprobat memorandumul în ciuda rezervelor, în timp ce Statele Unite au ridicat oficial o blocadă asupra porturilor iraniene.

Totuși, agenția Tasnim a relatat înainte de anularea discuțiilor că negociatorii iranieni trebuie să vadă semne de implementare a acordului interimar din partea SUA înainte ca următoarea rundă de negocieri să poată începe și că nu exista confirmarea că delegația iraniană va călători la Geneva.

Tensiunile din Liban blochează participarea Teheranului la negocieri

Anularea discuțiilor a survenit după un raport al Al-Mayadeen, un canal de limbă arabă apropiat de gruparea Hezbollah susținută de Iran, care afirma că Teheranul amână trimiterea delegației în Elveția din cauza campaniei militare în desfășurare a Israelului în Liban.

Israelul, care nu a fost inclus în discuțiile de pace și s-a distanțat de acordul SUA–Iran, continuă luptele împotriva Hezbollah în Liban și a lansat noi atacuri aeriene joi dimineață.

Memorandumul prevede „încetarea permanentă” a războiului din Liban și asigurarea „integrității teritoriale și suveranității” țării. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că se așteaptă la o încetare completă a focului pe toate fronturile.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu a continuat să sublinieze că nu intenționează să se retragă din Liban, ceea ce a dus la critici deschise din partea lui Trump și Vance privind operațiunile Israelului.

Teheranul a avertizat cu un „răspuns decisiv” în cazul încălcării acordului

Vineri, negociatorul-șef iranian Mohammad Ghalibaf a avertizat împotriva oricărei încălcări a acordului, afirmând că „în cazul unei abateri, încălcări a tratatului sau exces din partea celeilalte părți, nu avem nicio îndoială că va exista un răspuns decisiv împotriva inamicului”.

Schimbul diplomatic în jurul discuțiilor planificate adaugă incertitudine cu privire la posibilitatea obținerii unui armistițiu durabil într-un război regional care a ucis cel puțin 7.000 de oameni, a dus la creșterea prețurilor la energie și a zguduit piețele globale.

Khamenei a spus joi că Trump a semnat acordul „din disperare” și a sugerat că viitoarele discuții nu vor fi ușoare.

„Dacă partea americană va avea pretenții excesive, nu le vom accepta”, a spus el într-un mesaj scris. Acordul oferă negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la o înțelegere privind statutul programului nuclear al Iranului, cu excepția cazului în care ambele părți sunt de acord cu o prelungire, și prevede crearea unui fond de reconstrucție de 300 miliarde de dolari pentru Iran și alte stimulente financiare.

Joi, forțele americane au ridicat blocada navală asupra porturilor iraniene care împiedica navele să intre sau să iasă din Republica Islamică, a anunțat armata SUA, precizând că navele militare americane „vor rămâne în zonă”.

Activitatea a rămas redusă în strâmtoarea Hormuz, punct strategic pentru transportul energetic, pe care Iranul o blocase în timpul conflictului.