Aparatul inteligent apărut într-un supermarket care schimbă modul în care clienții aleg produsele

Stiri Diverse
22-08-2025 | 20:46
×
Codul embed a fost copiat

Statistic vorbind, fiecare dintre noi aruncă în medie 75 de kilograme de mâncare în fiecare an, inclusiv multe fructe. Acum, inteligența artificială ne poate ajuta să alegem fructele și legumele potrivite când le cumpărăm din supermarket.

autor
Știrile PRO TV

Cum alegem un avocado? E prea tare sau prea moale? Are pete negre? De obicei, știm cu toții: clienții pipăie fructele și le verifică la întâmplare. Însă, la un supermarket din orașul german Coburg, metoda s-a schimbat radical. Un scanner special, amplasat lângă cântar, lămurește lucrurile.

Dieter Hümmer, manager de supermarket: „Am decis să facem asta pentru că suntem mereu împotriva risipei alimentare. Asta este foarte important.”

Scannerul folosește raze infraroșii inofensive pentru a analiza fructul.

Poate detecta conținutul de apă, zahăr și amidon din interior. Iar datele sunt evaluate pe loc cu ajutorul inteligenței artificiale.

Citește și
inteligenta artificiala
AFP: Imagini generate cu inteligenţa artificială încearcă să denigreze eforturile pentru pace în Ucraina

Yannick Seeber, reporter RTL: „Am ales două fructe de avocado care mie mi se par perfecte, coapte, cu o textură fermă. Cel puțin, așa par la atingere. Să vedem ce spune scannerul.”

Un avocado este într-adevăr evaluat ca fruct „copt și ferm”.

Pentru celălalt, recomandarea este să fie consumat astăzi, ceea ce înseamnă că este prea copt.

În supermarketul respectiv, fructele de avocado prea coapte sau cele care au stat prea mult pe raft și sunt pe cale să se strice sunt folosite pentru prepararea sosului denumit guacamole.

Și sunt vândute sub această formă.

Primăria unei localități din județul Sibiu îi va sancționa pe cărutașii care lasă dejecțiile cailor pe stradă

Sursa: Pro TV

Etichete: supermarket, inteligenta artificiala, scanner,

Dată publicare: 22-08-2025 20:46

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Meta îngheaţă angajările pentru noua divizie de inteligenţă artificială, după o campanie agresivă de recrutare
Stiri externe
Meta îngheaţă angajările pentru noua divizie de inteligenţă artificială, după o campanie agresivă de recrutare

Meta Platforms a confirmat joi că a oprit angajările în noua sa divizie de inteligenţă artificială, marcând o pauză după o perioadă de cheltuieli masive dedicate atragerii de specialişti în domeniu.

AFP: Imagini generate cu inteligenţa artificială încearcă să denigreze eforturile pentru pace în Ucraina
Stiri externe
AFP: Imagini generate cu inteligenţa artificială încearcă să denigreze eforturile pentru pace în Ucraina

O imagine generată de inteligența artificială, devenită virală online, îi prezintă pe liderii europeni umiliți la Casa Albă, făcând parte dintr-o campanie de dezinformare menită să discrediteze eforturile de pace în Ucraina, potrivit AFP.

Metodă revoluționară în medicină. Inteligența artificială ar putea depista cancerul laringian prin simpla analiză a vocii
Stiri Sanatate
Metodă revoluționară în medicină. Inteligența artificială ar putea depista cancerul laringian prin simpla analiză a vocii

Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale.

Inteligența artificială a creat antibiotice pentru gonoree și superbacteriile MRSA
Stiri actuale
Inteligența artificială a creat antibiotice pentru gonoree și superbacteriile MRSA

Inteligența artificială a creat două noi potențiale antibiotice care ar putea distruge gonoreea rezistentă la medicamente și bacteria MRSA, au anunțat cercetătorii, conform BBC.

China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport
Stiri externe
China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport

China le-a spus companiilor să se abțină de la utilizarea cipurilor H20 de la Nvidia, după ce producătorul de cipuri a primit recent aprobarea de a relua livrările produsului de inteligență artificială mai puțin avansat, scrie CNBC.

Recomandări
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul
Stiri Economice
Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul

Anul viitor, vom plăti mai mult la impozitul pe locuință anunță ministrul Finanțelor, iar autoritățile centrale și locale poartă deja negocieri pentru procentul de majorare.

La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție
Stiri Sanatate
La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție

Primul centru de mari arși din țara noastră va fi gata la sfârșitul acestui an, anunță ministrul Sănătății. Este vorba despre cel de la Timișoara, unde lucrările au depășit 80%.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 August 2025

50:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12