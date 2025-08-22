Aparatul inteligent apărut într-un supermarket care schimbă modul în care clienții aleg produsele

Statistic vorbind, fiecare dintre noi aruncă în medie 75 de kilograme de mâncare în fiecare an, inclusiv multe fructe. Acum, inteligența artificială ne poate ajuta să alegem fructele și legumele potrivite când le cumpărăm din supermarket.

Cum alegem un avocado? E prea tare sau prea moale? Are pete negre? De obicei, știm cu toții: clienții pipăie fructele și le verifică la întâmplare. Însă, la un supermarket din orașul german Coburg, metoda s-a schimbat radical. Un scanner special, amplasat lângă cântar, lămurește lucrurile.

Dieter Hümmer, manager de supermarket: „Am decis să facem asta pentru că suntem mereu împotriva risipei alimentare. Asta este foarte important.”

Scannerul folosește raze infraroșii inofensive pentru a analiza fructul.

Poate detecta conținutul de apă, zahăr și amidon din interior. Iar datele sunt evaluate pe loc cu ajutorul inteligenței artificiale.

Yannick Seeber, reporter RTL: „Am ales două fructe de avocado care mie mi se par perfecte, coapte, cu o textură fermă. Cel puțin, așa par la atingere. Să vedem ce spune scannerul.”

Un avocado este într-adevăr evaluat ca fruct „copt și ferm”.

Pentru celălalt, recomandarea este să fie consumat astăzi, ceea ce înseamnă că este prea copt.

În supermarketul respectiv, fructele de avocado prea coapte sau cele care au stat prea mult pe raft și sunt pe cale să se strice sunt folosite pentru prepararea sosului denumit guacamole.

Și sunt vândute sub această formă.

