Un român cumpără aproape 90 de magazine Mega Image și Profi și se extinde agresiv în toată țara

19-08-2025 | 09:08
Marile supermarketuri resping plafonarea adaosului la alimentele de bază. Măsura „afectează deja pieţele”
Shutterstock

Grupul românesc Annabella, care deține și tradiționalul producător de conserve Râureni, va prelua aproape 90 de magazine Mega Image și Profi, punctând astfel o expansiune agresivă la nivel național.

Cristian Anton

Rețeaua românească Annabella, deținută de familia Mutu din Râmnicu Vâlcea, preia aproape 90 de magazine Mega Image și Profi, pe care Mega Image este obligată să le cedeze pentru a primi acordul Consiliului Concurenței în preluarea rețelei Profi din România, scrie Profit.

Este vorba despre 87 de magazine (82 de magazine Profi și 5 magazine Mega Image) din 44 de localități în care activitățile Mega Image și Profi se suprapun.

Prin această tranzacție, rețeaua românească Annabella va depăși pragul de 200 de magazine la nivel național și își face intrarea în toate marile orașe ale țării: Timișoara, Oradea, București, Cluj-Napoca, Adjud, Constanța și Ploiești.

Anterior, rețeaua românească avea 118 de magazine în patru județe - Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița.

branza mega image
Mega Image retrage un sortiment de brânză din cauza suspiciunii de E. Coli. Cum pot returna oamenii produsul

Rețeaua Annabella a fost fondată în 1994 de către soții Dan Constantin și Dorina Mutu și a raportat pentru 2024 afaceri de 137,3 milioane de euro. După preluarea magazinelor Mega Image și Profi, devine cel mai mare retailer românesc.

Mega Image a cumpărat Profi cu peste 1,2 miliarde de euro

Grupul Annabella deține și cunoscutul producător de conserve Râureni, iar în ultimii ani și-a extins portofoliul de afaceri și în domeniul imobiliar, inclusiv în București.

Ahold Delhaize a finalizat achiziția Profi Rom Food SRL pentru o valoare totală de achiziție de peste 1,2 miliarde de euro. Achiziția dublează amprenta de retail a Ahold Delhaize în România, unde operează deja aproape 1.000 de magazine sub marca Mega Image.

Lanțul de magazine Profi a avut anul trecut afaceri de 14,1 miliarde lei, în timp ce Mega Image a raportat afaceri de 10,5 miliarde lei.

