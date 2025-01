Prima mare decizie după ce Mega Image a cumpărat Profi. Va intra în vigoare de la 1 iulie

”Ahold Delhaize anunţă că, începând de la 1 iulie 2025, Mihai Spulber, în prezent SVP Operaţiuni şi Supply Chain în cadrul Mega Image, va prelua funcţia de CEO al Profi România. Acest anunţ vine ca urmare a deciziei lui Gaetan Pacton, CEO actual al Profi, de a părăsi compania, conform declaratiei sale “cu un profund sentiment de mândrie şi recunoştinţă pentru tot ceea ce am realizat împreună”. Recent, Ahold Delhaize a finalizat achiziţia Profi, primind cu bucurie în familia sa cel de-al şaptesprezecelea brand din portofoliul său internaţional (Europa, Statele Unite ale Americii şi Indonezia)”, anunţă compania.

În următoarele şase luni, Gaetan Pacton va asigura continuitatea afacerii şi va rămâne responsabil pentru conducerea Profi. De asemenea, va colabora îndeaproape cu Mihai Spulber şi echipa pentru a asigura o tranziţie lină pentru Profi ca parte a grupului Ahold Delhaize.

"După 13 ani petrecuţi la Profi, am luat decizia de a mă retrage, plecând cu un profund sentiment de recunoştinţă şi mândrie pentru tot ceea ce am realizat împreună. Povestea Profi a însemnat ambiţie, rezilienţă şi transformare, iar succesul companiei este rezultatul direct al muncii asidue şi dedicării fiecăruia dintre colegii mei. Sunt încrezător că sub conducerea lui Mihai Spulber, Profi va continua să crească şi să descopere noi oportunităţi în cadrul grupului Ahold Delhaize, deschizând calea pentru un viitor şi mai interesant”, spune Gaetan Pacton, potrivit News.ro.

Claude Sarrailh, CEO Ahold Delhaize Europa şi Indonezia, declară că Mihai Spulber are experienţă şi cunoştinţe vaste despre piaţa românească de retail care îl recomandă pentru acest nou rol, acesta urmând să asigure continuitatea afacerii şi stabilitatea organizaţiei.

“Sunt onorat de oportunitatea de a prelua conducerea Profi şi de a contribui la integrarea companiei în familia Ahold Delhaize. Profi are un potenţial extraordinar, iar împreună cu echipa actuală ne vom concentra pe consolidarea succesului companiei”, afirmă Mihai Spulber.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: