Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul clubului, această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că îşi doreşte să renunţe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubeşte cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepţie petrecuţi la cârma echipei, cu performanţe istorice, emoţii şi momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren şi pentru a accepta şi alte provocări din lumea sportului pe care îl iubeşte de o viaţă, precizează clubul.

Mesajul lui Hagi

„Farul are o identitate clară, o academie puternică şi un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc şi la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acţionar majoritar. Este preşedinte de foarte mulţi ani, ştie toate problemele noastre şi e pregătit să vină cu soluţii pentru fiecare dintre ele”, este mesajul lui Gheorghe Hagi.

De 7 ani preşedinte al clubului, implicat în etapele dezvoltării recente şi iniţiator al multor proiecte şi asocieri de succes, Gheorghe Popescu ştie în detaliu evoluţia Farului, încă dinainte de forma actuală a clubului. În această perioadă, Farul a avut un parcurs stabil şi sustenabil, înregistrând rezultate financiare pozitive în fiecare sezon, singura excepţie fiind sezonul 2024-2025, şi consolidându-şi brandul în topul fotbalului românesc.

„Preiau această responsabilitate cu respect faţă de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar şi ce am continuat să construim împreună, cu dorinţa de a merge mai departe pe o direcţie care să ţintească performanţa la toate capitolele. Farul este un proiect solid, cu un potenţial uriaş. Nu vin să îî modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri. Îmi doresc să avem sustenabilitate şi să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reuşit în toţi aceşti ani. Priorităţile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanţei sportive şi menţinerea identităţii şi a filozofiei care au construit acest club”, a declarat noul acţionar majoritar al Farului, Gheorghe Popescu.

În noua structură a acţionariatului, Gheorghe Popescu va deţine 70% din club, în timp ce Gheorghe Hagi, Rivaldo şi Ciprian Marica îşi impart în mod egal restul de acţiuni.

Gheorghe Hagi rămâne acţionar al clubului cu 10%, un gest firesc pentru fondatorul şi simbolul acestui proiect, a subliniat Farul.