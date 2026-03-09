Extinderea trebuie să „rămână bazată pe merite, dar în contextul actual trebuie să accelerăm ritmul”, a declarat Kaja Kallas la conferința anuală a diplomaților UE de la Bruxelles. „Extinderea este antidotul împotriva imperialismului rus și un semn că cel mai ambițios proiect multilateral din istorie, Uniunea Europeană, este aici pentru a rămâne”, a completat șefa politicii externe europene.

Tensiuni între Comisia Europeană și capitalele naționale

Presiunea exercitată de Kallas pentru o integrare mai rapidă a țărilor candidate la UE are loc pe fondul discuțiilor tensionate dintre Comisia Europeană, care pledează pentru o extindere rapidă, și capitalele naționale, care au susținut o abordare mai graduală.

La o cină organizată săptămâna trecută, la care a participat șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, Bjoern Seibert, ambasadorii UE au respins posibilitatea de a accepta noi membri cu privilegii limitate.

Extinderea UE, văzută ca alegere geopolitică

Cuvintele lui Kallas oferă un sprijin important ideii că extinderea nu este doar un proces birocratic prin care candidații îndeplinesc criteriile UE, ci o alegere geopolitică – așa cum a sugerat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, notează POLITICO.

„Extinderea a fost descrisă ca fiind cea mai de succes politică externă a Uniunii, extinzând zona de stabilitate, pace și prosperitate”, a spus Kallas, citând datele Eurobarometrului care arată un sprijin larg pentru extinderea blocului de 27 de membri. Dar, a adăugat ea, „depinde de noi să continuăm să spunem povestea extinderii”.

Negocierile cu Ucraina ar putea fi finalizate până în 2027

Un diplomat senior al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a declarat că țările vor face tot posibilul pentru a menține procesul de extindere a blocului pe calea cea bună, în ciuda diferendelor dintre Consiliu și Comisie.

În prezent se lucrează pentru ca următoarele trei președinții ale Consiliului UE să se concentreze pe aderarea unor noi țări, cu scopul de a finaliza negocierile cu Ucraina până la sfârșitul anului 2027, chiar dacă finalizarea tratatului de aderare ar putea dura mai mult.

Perspectiva unei dezbateri publice despre aderarea Ucrainei (proces privit până acum ca fiind la pachet cu aderarea Moldovei - n.r.) este îngrijorătoare pentru unii lideri ai UE, care se tem că aceasta ar putea oferi muniție partidelor de extremă dreapta înaintea alegerilor din Franța, Finlanda și alte țări, programate anul viitor.

„Este nevoie de o narațiune politică pentru Ucraina”, a declarat diplomatul UE de rang înalt.