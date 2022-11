Un parc de aventură a fost amenajat în Craiova. Pasionații de sporturi extreme își pot testa limitele

În Parcul Tineretului din Craiova, a fost amenajată o zonă cu diverse trasee de aventură, pe o suprafață de aproximativ 3 hectare.

Ideea proiectului a pornit de la studenții Universității din Craiova și a fost dezvoltată cu ajutorul specialiștilor americani din baza NATO de la Deveselu.

Basecamp este locul unde spiritul de aventură și testarea limitelor sunt coordonate de bază. Parcul curpinde două trasee cu echipamente de antrenament militare, unde atât copiii, cât și adulții pot descoperi ce înseamnă pregătirea fizică pentru un soldat.

Pe un traseu se pot aventura toți cei care au peste 8 ani. Cel de-al doilea traseu este mult mai complex și îi pune uneori în dificultate chiar și pe militarii cu experință.

Paul Brabiescu, plutonier major, Brigada Multinațională Sud-Est: „Este un pic mai mult solicitant datorită faptului că are multe obstacole pe o distanță scurtă și după cum ați observat unele obstacole sunt foarte greu de trecut”.

Tonrey Ford, comandantul Naval Suport Facility Deveselu: „Viața este plină de obstacole, trebuie să muncești ca să le depășești, iar acest traseu personifică această imagine”.

Inițatorii proiectului spun că se așteaptă ca ideea lor sa atraga la Craiova mulți iubitori ai sporturilor extreme.

Ovidiu Diaconescu, voluntar proiect: „Ideea a pornit după pandemie, faptul că oamenii nu mai ieșeau din casă și oarecum deveneau solidari și atunci ne-am gândit să le oferim un mediu în care să socializeze și să facă și mișcare”.

Cezar Spînu, rector Universitatea din Craiova: „Orașul acesta nu are mare, nu are munte și trebuia, am încercat să facem câteva puncte de atracție în acest frumos oraș”.

Intrarea în parcul de aventură este gratuită.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 13-11-2022 07:32