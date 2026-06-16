Măsura, anunțată pe 9 iunie de autoritățile municipale din Narbonne, va fi în vigoare în perioada 15 iunie - 30 septembrie 2026 și se aplică în principalele zone turistice și pietonale. Potrivit primăriei, scopul este de a proteja „liniștea publică, respectul pentru mediul urban și atractivitatea centrului orașului în sezonul estival”, relatează Connexion France.

Autoritățile susțin că, odată cu creșterea numărului de turiști pe timpul verii, anumite ținute adecvate pentru plajă și zonele de îmbăiere nu sunt potrivite pentru străzi, piețe sau zonele cu patrimoniu istoric ale orașului.

Persoanele care încalcă regula riscă amenzi de până la 150 de euro, iar respectarea noilor prevederi va fi supravegheată de poliția locală și națională.

Narbonne nu este singurul oraș francez care aplică astfel de măsuri. Mai multe localități turistice de pe litoral, precum Nice, Cannes sau Arcachon, au introdus reguli similare privind ținuta adecvată în spațiile publice, în special în timpul sezonului turistic.