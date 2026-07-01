Autoritățile speră ca măsura, valabilă în lunile iulie și august, să reducă numărul autovehiculelor care intră zilnic în centrul orașului cu aproximativ 1.000.

Ca alternativă, sistemele de tip „park and ride” oferă un bilet de o zi, valabil pentru cinci persoane și transportul public local, la prețul de 7,50 euro, relatează The Guardian.

Primarul Salzburgului, Bernhard Auinger, a declarat că măsura vizează în special turiștii care vin pentru o zi și călătoresc cu mașina din alte regiuni. „Nu vrem să mai vedem haosul din trafic pe care l-am avut vara trecută. Este important ca locuitorii din centrul Salzburgului și traficul legat de activitățile economice să nu fie afectați”, a spus edilul.

Potrivit acestuia, și turiștii vor avea de câștigat. „Este cu siguranță mai bine decât să petreci ore întregi blocat în trafic. În plus, viața devine mult mai ușoară pentru oamenii care locuiesc și lucrează în Salzburg”, a afirmat Auinger.

Primarul a explicat că decizia a fost luată după numeroase plângeri din partea locuitorilor privind traficul intens din sezonul estival. „Practic, am permis turiștilor să intre cu mașina în sufrageria noastră”, a declarat el pentru publicația Salzburg24.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă măsura

Poliția va patrula în zona restricționată și va aplica amenzi de până la 80 de euro șoferilor cu numere de înmatriculare din afara regiunii Salzburg care intră în centrul vechi, în perimetrul podului Staatsbrücke peste râul Salzach.

De la restricții sunt exceptați navetiștii, vehiculele de aprovizionare, taxiurile, mașinile închiriate, persoanele cu dizabilități și turiștii care au rezervare la hoteluri aflate în zona restricționată. De asemenea, sunt scutiți șoferii din districtele germane învecinate Berchtesgaden și Bad Reichenhall.

Heidi Strobl, reprezentantă a organizației locale de turism, a precizat că politica adoptată de Salzburg este inspirată de zonele cu trafic limitat („zona a traffico limitato”) din orașe italiene precum Roma, Florența și Pisa, precum și de restricțiile similare introduse în Dubrovnik, Croația, după ce aceste destinații au fost sufocate de traficul turistic în sezonul estival.

Salzburg, al cărui centru istoric este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, are puțin peste 158.000 de locuitori, dar înregistrează anual peste 3 milioane de înnoptări. Aniversarea a 60 de ani de la lansarea filmului The Sound of Music, turnat în regiunea Salzburg, a contribuit anul trecut la un nou val de turiști.