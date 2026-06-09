De la Hitler și Himmler până la Goebbels și Mengele, numele unora dintre cei mai notorii criminali ai regimului nazist erau tatuate pe pielea sa, alături de simboluri interzise, relatează krone.at.

„Eram tânăr și prost”, a explicat el.

Parchetul l-a acuzat de activități neo-naziste în procesul desfășurat marți la Tribunalul Regional din Salzburg. Potrivit procurorilor, inculpatul avea tatuate pe corp simboluri naziste fără echivoc.

Instanța a prezentat inclusiv o fotografie a mâinii sale, unde era tatuat numele Evei Braun, partenera lui Hitler.

„El a recunoscut că îi plăcea fascismul”, a declarat procurorul.

Chiar și judecătorul cauzei s-a arătat surprins de amploarea și natura tatuajelor.

„Nu am mai întâlnit până acum nume individuale precum cel al Evei Braun”, a remarcat magistratul.

Românul locuiește în Austria din 2018. În fața instanței, el a susținut că tatuajele au fost făcute în perioada adolescenței, când încerca să fie acceptat într-un grup de ultrași ai clubului AC Milan.

„Eram cu ultrașii din Milano. Voiam să aparțin acestui grup. Știu că a fost o prostie și vreau să acopăr tatuajele”, a spus bărbatul.

Judecătorul i-a atras însă atenția că simpla existență a tatuajelor reprezintă o încălcare continuă a legii austriece și l-a sfătuit să le îndepărteze cât mai repede.

Condamnat pentru tâlhărie cu doar trei săptămâni înainte

Cu doar trei săptămâni înainte, românul, care avea deja antecedente penale, fusese condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru tâlhărie.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, bărbatul de 36 de ani și un complice italian au atacat un conațional de 33 de ani. Acesta a fost lovit cu picioarele în timp ce era la pământ, iar agresorii i-au furat portofelul.

În timpul anchetei au fost descoperite și tatuajele naziste. Pe lângă pedeapsa deja existentă, instanța i-a adăugat încă trei luni de închisoare, astfel încât pedeapsa totală a ajuns la trei ani și nouă luni. Decizia este definitivă.