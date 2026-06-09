Autoritățile din provincia turcă Antalya au început implementarea unor măsuri ferme împotriva fumatului pe anumite plaje intens frecventate de turiști, în cadrul unui nou program de protecție a mediului marin.

Noile reguli au intrat în vigoare pe 5 iunie și vizează, pentru început, plajele din Lara, Belek, Çamyuva și Beach Park — zone alese datorită numărului foarte mare de vizitatori în sezonul estival.

Regiunea Antalya, una dintre cele mai populare destinații turistice din Turcia, atrage anual aproximativ 17 milioane de turiști, dintre care circa 1,5 milioane sunt britanici.

Potrivit autorităților locale, fumatul este complet interzis în aceste zone, la fel și aruncarea chiștoacelor de țigară pe plajă. Măsura face parte din „Inițiativa Mediterana Albastră”, un proiect dedicat protejării ecosistemelor marine și menținerii curățeniei litoralului.

Coordonatoarea proiectului, Ebru Şahin, a explicat că decizia a fost luată în urma unor observații îngrijorătoare. Imagini surprinse pe fundul mării au indicat acumulări de deșeuri care, la prima vedere, păreau organisme marine, dar erau de fapt resturi de țigări.

„Acestea se adună în nisip și printre pietricele, sunt purtate de curenți și afectează grav ecosistemul. Protejarea mărilor începe cu schimbări mici de comportament”, a declarat aceasta, conform The Sun.

În prezent, fumatul în zonele interzise din Turcia se sancționează cu amenzi. La fel ca în multe alte state, fumatul este deja interzis în spațiile publice închise, în transportul în comun și la locul de muncă.

Tot mai multe țări inerzic fumatul în spații publice

Autoritățile turce analizează însă extinderea acestor restricții la nivel național. Noile măsuri ar putea include interdicții în parcuri, unități medicale și educaționale, locuri de joacă, dar și în lăcașuri de cult.

Inițiative similare au fost adoptate și în alte țări europene. În Spania, legislația privind fumatul și vapatul în spații publice este deja strictă, iar amenzile pot varia între 30 și 2.000 de euro. Franța a mers și mai departe, interzicând complet fumatul pe plaje și în alte zone publice.