Bilanțul victimelor se ridică astfel la 9, în mai puțin de trei săptămâni. Unii au hrănit sălbăticiunile, alții au vrut să se fotografieze cu ele. Amenda ajunge la 30.000 de lei, dar se aplică rar.

Atenție, urmează imagini și informații, care vă pot afecta emoțional.

Tânăra din Ucraina, în vârstă de 18 ani, are răni adânci pe piciorul drept, provocate de un urs pe Transfăgărășan.

ing. Mihai Coman, Ocolul Silvic Vidraru: „Inițial a spus că mergea încet cu mașina și avea geamul întredeschis, mânca dintr-un măr și s-a repezit ursul să-i ia mărul. Dar nu avea cum să o muște de picior dacă ar fi stat pe scaun, în mașină”.

Tânăra a ajuns la Spitalul din Curtea de Argeș. Înaintea ei, medicii au tratat și doi soți din Portugalia, de 62 ani, respectiv 53 de ani. Bărbatul avea răni profunde la antebrațul drept, iar femeia - la spate.

ing. Mihai Coman, Ocolul Silvic Vidraru: „Au spus clar că au coborât să facă un selfie. Soția s-a întors cu spatele la urs ca să o fotografieze soțul, iar animalul a prins-o din spate. Și el, cel mai probabil, a vrut să o salveze”.

În mai puțin de trei săptămâni, nouă turiști, dintre care opt străini, au fost mușcați de urs pe Transfăgărășan. Ultimele victime ar fi fost atacate de același exemplar, o femelă cu doi pui.

Angajații Ocolului Silvic și jandarmii au ieșit să îi alunge, dar spun că urșii nu se mai tem de oamenii care îi hrănesc.

Potrivit specialiștilor în comportamentul animalelor sălbatice, urșii stau pe marginea șoselei pentru hrana primită de la cei care trec pe acolo.

În ultimii doi ani, în Argeș au fost împușcați 55 de urși, ca măsură de prevenție. Vânătorile nu au vizat în mod special exemplarele care stau pe marginea Transfăgărășanului. Potrivit reprezentanților Ocolului Silvic Vidraru, acolo sunt 23 de urși, între care și animalele care au atacat oameni.

Mihai Pop, Institutul de Cercetare pentru Cinegetică și Resurse Montane: „Foarte rar se întâmplă ca prin cote sau prin derogări, gestionarul de bună voie să decidă să scoată urșii problemă din populație”.

Ministrul Mediului spune că va trimite mai multe echipe în zonă în perioada următoare, însă ar trebui montate și camere de supraveghere.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Avem nevoie de camere puse și MAI aici joacă un rol esențial. Pentru urșii habituații se poate face intervenție, am definit ursul habituat în legislație iar urșii de pe Transfăgărășan sunt urși habituați. Problema pe care o avem este că dacă nu stopăm și fenomenul hrănirii urșilor respectivi”.

Hrănirea urșilor se sancționează cu până la 30.000 de lei. Deocamdată, anul acesta a fost dată o singură amendă, bulgarului atacat acum două săptămâni. Totuși, autoritățile spun că patrulează frecvent pe Transfăgărășan. Pe marginea șoselei sunt instalate și zeci de panouri care informează asupra interdicției de a hrăni urși.