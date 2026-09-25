Abdul Baqi, din orașul de frontieră Chaman, provincia Balochistan, și-a vândut fiica cea mică unui bărbat, numit local Salah Uddin, în schimbul a 2,5 milioane de rupii pakistaneze (aproximativ 7.900 de euro), potrivit publicație „The Mirror”.

Tranzacția a fost efectuată ca parte a „walwar", o tradiție învechită prin care familia unui bărbat dă bani familiei unei femei în schimbul căsătoriei cu aceasta. Vestea despre presupusa căsătorie a fetiței a devenit virală, determinând autoritățile locale să investigheze.

Ancheta a constatat că, deși walwar-ul fusese finalizat pe hârtie, nu se făcuse plata. Potrivit agenției de presă The Media Line, odată ce suma convenită ar fi fost plătită, căsătoria ar fi avut loc, iar fetița de 3 ani ar fi fost considerată soția bărbatului de 60 de ani.

Sora fetei a fost ucisă

Deși tatăl fetiței a fost arestat, „mirele” Salah Uddin a dispărut, iar poliția îl caută. Ancheta a fost legată și de uciderea surorii mai mari a fetiței, Shukriya Bibi, care fost omorâtă acum două săptămâni în Kuchlak. Victima era nora lui Salah Uddin. Poliția i-a arestat soțul sub suspiciunea de crimă și investighează dacă un conflict recent între cele două familii este legat de moartea ei.

Provincia Balochistan interzice căsătoria copiilor, printr-o lege din 2025 care interzice oricui sub 18 ani să se căsătorească cu un adult. Bărbații adulți condamnați pentru căsătoria copiilor pot primi până la trei ani de închisoare și o amendă de până la 200.000 de rupii pakistaneze (aproximativ 540 de lire sterline).

Deși numărul căsătoriilor copiilor a scăzut în Pakistan, rămâne o problemă semnificativă: potrivit UNICEF. Cel puțin una din cinci fete sub 18 ani este căsătorită în Balochistan. Anul trecut, liderii religioși au criticat o nouă lege care interzice căsătoria copiilor, numind-o „neislamică". Consiliul de Ideologie Islamică din Pakistan s-a opus proiectului de lege, declarând că „declararea căsătoriei sub 18 ani ca abuz asupra copilului și prescrierea de pedepse nu sunt în conformitate cu preceptele islamice".