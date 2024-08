O tânără vietnameză a rămas uimită de ce a văzut într-un restaurant din România. „Acest lucru nu se întâmplă în Vietnam”

O tânără din Vietnam, care este căsătorită cu un român și alături de care are și o fetiță pe numele Lily a devenit virală zilele acestea pe TikTok, după ce a povestit ce i s-a întâmplat într-un restaurant de la noi din țară.

Contul de TikTok al femeii a primit numele fetiței ei, iar românii se uită în număr foarte mare la clipurile pe care vietnameza le postează. Până în prezent, ea are aproape 500.000 de vizualizări la videoclipurile de pe celebra platformă.

Zilele trecute, tânăra din Vietnam a povestit ce a văzut că s-a întâmplat la restaurant, chiar lângă masa ei.

Femeia a spus că i se pare foarte ciudat că în România bărbații și femeile plătesc împreună nota la restaurant. Un lucru care în Vietnam nu se întâmplă.

„Eu, când am văzut din întâmplare o româncă frumoasă împărțind nota cu iubitul ei, chiar am fost surprinsă și respect atât de mult româncele, când am văzut că sunt dispuse să împartă nota 50/50 cu iubiții lor. Multe fete chiar fac asta la prima lor întâlnire. Acest lucru nu se va întâmpla în Vietnam.

Deoarece cultura vietnameză crede în mod inerent că femeile sunt dezavantajate din toate punctele de vedere și trebuie protejate.

A câștiga bani este responsabilitatea bărbaților. Așa că atunci când ies la întâlnire, bărbatul este întotdeauna cel care plătește, pentru a dovedi că este capabil să aibă grijă de ea. Sunt și momente când o femeie va plăti, dar numai dacă ea este cea care a cerut prima. Așa că le admir foarte mult pe fetele din România. Vă rog să iubiți mai mult româncele”, a spus tânăra pe TikTok.

