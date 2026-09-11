Josef Newton, care a suferit de tulburare obsesiv-compulsivă (TOC) și de tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) și care a lansat o aplicație pentru combaterea anxietății legate de sănătate, a atras atenția asupra fenomenului numit „împrumut de simptome” (n.r. symptom borrowing), scrie Daily Mail.

El definește acest fenomen ca fiind observarea, reinterpretarea sau așteptarea unor senzații și comportamente pe care le-ai văzut la alții în mediul online.

„Atenția, așteptările și anxietatea pot amplifica senzații fizice sau comportamente cotidiene care anterior treceau neobservate”, a adăugat el.

Anxietatea poate fi alimentată de aceste video

Algoritmii sofisticați din cadrul aplicațiilor de social media, precum TikTok, prioritizează conținutul legat de subiecte pentru care utilizatorul și-a arătat anterior interesul. Dacă un utilizator a vizionat un clip despre diagnosticul primit de un creator de conținut pentru o anumită afecțiune, aplicația îi va arăta mai multe videoclipuri similare, sugerează Newton.

Însă Newton susține că acest lucru poate alimenta anxietatea, determinându-i pe privitori să își caute în minte și în corp simptome care s-ar putea să nu existe.

„Aceste recomandări pot face ca diagnostice relativ rare să pară atât familiare, cât și relevante la nivel personal”, a adăugat el.

Experții avertizează cu privire la pericolele așa-numitului „împrumut de simptome” în rândul persoanelor care urmăresc conținut despre afecțiuni medicale pe rețelele sociale.

Informații inexacte despre boli

Avertismentul vine la câteva luni după ce cercetătorii de la Universitatea East Anglia (UEA) au atras atenția că postările inexacte de pe rețelele sociale despre ADHD și autism i-ar putea încuraja pe unii tineri să creadă că suferă de aceste afecțiuni.

Studiul realizat de UEA a analizat peste 5.000 de postări pe diverse platforme și a concluzionat că dezinformarea despre afecțiuni precum ADHD și autism a fost „constant mai ridicată pe TikTok decât pe alte platforme”. Diagnosticele de ADHD au crescut de aproximativ 20 de ori de la începutul acestui secol.

În prezent, aproximativ 2,5 milioane de britanici au această afecțiune, pe care serviciul național de sănătate britanic (NHS) o descrie ca fiind o situație în care „creierul funcționează diferit față de majoritatea oamenilor”.

La momentul respectiv, dr. Eleanor Chatburn, de la Școala de Medicină din Norwich (UEA), a susținut că tinerii folosesc tot mai mult rețelele sociale pentru a-și înțelege simptomele.

„Deși această punere sub semnul întrebării poate fi un punct de plecare util, este important ca aceste nelămuriri să ducă la o evaluare clinică adecvată, realizată de un profesionist”, a spus ea.

„Pe lângă faptul că duce la înțelegerea greșită a unor afecțiuni grave și la patologizarea comportamentului obișnuit, dezinformarea poate întârzia diagnosticul pentru persoanele care au într-adevăr nevoie de ajutor.”