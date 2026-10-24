Iván Cabanas, mecanic și creator de conținut cunoscut pe internet sub numele de @motortips_, atrage atenția că mașinile moderne sunt echipate cu numeroase sisteme electronice, a căror diagnosticare necesită aparatură specializată și cunoștințe tehnice, relatează autobild.es.

Potrivit acestuia, unii șoferi ajung să plătească mai mult pentru reparații decât ar fi cheltuit dacă ar fi mers de la început la un service. Într-un interviu acordat publicației La Vanguardia, mecanicul explică faptul că unul dintre principalele obstacole este complexitatea sistemelor electronice ale automobilelor moderne.

Spre deosebire de modelele mai vechi, multe dintre mașinile actuale au nevoie de echipamente speciale pentru identificarea defecțiunilor. Un aparat profesional de diagnoză poate costa aproximativ 1.500 de euro, la care se adaugă cheltuielile de întreținere. Din acest motiv, Cabanas consideră că, în multe situații, încercarea de a repara acasă o mașină modernă nu este rentabilă.

De ce nu sunt suficiente tutorialele de pe internet

Chiar și atunci când au la dispoziție uneltele potrivite, șoferii nu au garanția că vor putea efectua reparația corect. Pentru anumite intervenții sunt necesare și informațiile tehnice furnizate de producător, care explică procedurile specifice fiecărui model.

Mecanicul recunoaște că nici el nu ar putea efectua acasă aceleași reparații pe care le face în atelier dacă nu ar avea pregătirea tehnică necesară. Tutorialele online pot fi utile pentru operațiuni simple, însă nu sunt suficiente pentru rezolvarea defecțiunilor complexe.

Cabanas precizează că nu se opune șoferilor care vor să învețe să-și întrețină singuri mașinile. Unele lucrări de bază și reparații minore pot fi realizate acasă, însă videoclipurile de pe internet nu prezintă întotdeauna toate problemele care pot apărea pe parcurs. Dacă lucrurile nu decurg conform planului, o intervenție aparent simplă se poate transforma într-o reparație complicată și costisitoare.

Atenție la sistemele de siguranță ale mașinilor moderne

O grijă deosebită este necesară în cazul sistemelor de siguranță și al funcțiilor de asistare a șoferului. Unele automobile sunt echipate cu camere video, radare și senzori care trebuie calibrați cu precizie după anumite intervenții.

Chiar și o operațiune aparent banală, precum înlocuirea unui bec, poate crea probleme dacă nu este realizată corect. În anumite situații, o intervenție greșită poate duce inclusiv la dificultăți la inspecția tehnică periodică (ITP).

Prin urmare, înainte de a încerca o reparație pe cont propriu, șoferii ar trebui să țină cont de complexitatea lucrării și de pregătirea necesară. Pentru defecțiunile care implică sisteme electronice sau componente de siguranță, apelarea la un service specializat poate preveni probleme suplimentare și cheltuieli neașteptate.