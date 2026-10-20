Dacă ne uităm la mașini relativ noi sau la vehicule cărora le-au fost schimbate recent anvelopele, putem observa adesea un punct roșu sau galben pe flancul anvelopei, adică pe partea laterală a acesteia, potrivit El Debate.

Aceste semne nu au doar un rol decorativ. Ele sunt aplicate de producătorul anvelopei pentru a-i ajuta pe mecanici să identifice mai ușor punctele în care aceasta are greutatea maximă sau minimă, astfel încât să poată efectua corect echilibrarea roții.

Marcajele îi ajută pe mecanici la montaj

Punctul roșu indică, de regulă, punctul de maximă variație a forței radiale a anvelopei, în timp ce punctul galben marchează zona cea mai ușoară a acesteia. Aceste repere îi ajută pe mecanici să poziționeze corect anvelopa pe jantă și să obțină o echilibrare optimă.

O roată dezechilibrată poate provoca vibrații puternice în timpul mersului. De aceea, atunci când montează anvelopele, mecanicii compensează diferențele de greutate cu ajutorul unor mici contragreutăți, de obicei greu de observat. Astfel, sunt reduse vibrațiile și se evită trepidațiile resimțite în volan, care apar frecvent la viteze de peste 90 km/h.

Echilibrarea contribuie și la uzura uniformă a anvelopelor, îmbunătățind totodată manevrabilitatea mașinii. În acest fel, se reduce riscul ca anvelopele să trebuiască înlocuite prematur din cauza uzurii excesive într-o anumită zonă, în timp ce restul suprafeței de rulare este încă în stare bună. O astfel de situație este mai frecventă decât s-ar putea crede.

În general, aceste marcaje nu au o utilitate directă pentru șofer, care nu trebuie să intervină asupra lor. Ele sunt însă importante pentru mecanici, deoarece îi ajută să țină cont de greutatea suplimentară a ventilului și de micile imperfecțiuni rezultate în procesul de fabricație, întrucât nicio roată nu este perfect uniformă.