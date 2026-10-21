David Reynolds, un mecanic auto în vârstă de 69 de ani, a declarat că este „extrem de fericit” că s-a reunit cu automobilul său și că este uimit de starea excelentă în care foștii proprietari au păstrat mașina, relatează Daily Mail.

Cât a costat inițial și la ce preț a răscumpărat-o

Reynolds a cumpărat pentru prima dată automobilul galben Lotus Europa, fabricat în 1972, în 1980, cu 750 de lire sterline. Mașina era second-hand și avea un singur proprietar anterior. La acea vreme, achiziția a reprezentat un răsfăț special pentru el, care conducea atunci o furgonetă Mini.

În 1991, a fost nevoit să vândă automobilul în urma divorțului. În septembrie anul acesta, a descoperit că mașina era scoasă din nou la vânzare, în Sheffield, pe platforma eBay. A recunoscut-o după câteva modificări distinctive pe care le făcuse interiorului.

Bărbatul a declarat că nu regretă că a cumpărat-o înapoi cu 16.080 de lire sterline, după ce o vânduse cu 4.000 de lire.

„Acum am plătit de patru ori mai mult ca să o recuperez. E ca în cazul cumpărăturilor: prețurile tot cresc”, a spus el.

Mașina a mai avut între timp doi proprietari

După ce a fost vândută de Reynolds, mașina a mai avut doi proprietari, unul în Redcar și celălalt în Sheffield, înainte de a fi cumpărată recent de fostul său proprietar. În prezent, acesta conduce zilnic un Ford Kuga.

Reynolds a povestit că, de-a lungul anilor, a mai văzut și alte exemplare galbene de Lotus Europa, care i-au trezit amintiri, însă anunțul publicat în septembrie i-a atras atenția datorită unor dungi negre decorative de pe caroserie, care nu făceau parte din designul original al mașinii.

După ce a analizat mai multe fotografii ale interiorului, și-a dat seama că era vorba despre automobilul său.

„Am observat o mică bucată de lemn în jurul radioului, pe care o făcuse un tâmplar din zonă”, a explicat el.

Abia după ce a văzut o înregistrare video în care mașina era condusă a putut verifica dacă numărul de înmatriculare corespundea celui de pe automobilul pe care îl vânduse.

„În noaptea aceea, după ce am redescoperit-o, n-am prea putut să dorm”, a povestit Reynolds.

Bărbatul, care locuiește în Swineshead, comitatul Lincolnshire, a declarat: „O parte din mine s-a gândit că trebuie să fi făcut o treabă destul de bună cu mașina încă de la început. Toți proprietarii care au avut-o după mine au îngrijit-o, iar pentru asta nu pot decât să le fiu recunoscător. M-am bucurat enorm să o văd în starea în care se află”.

Modelul a fost produs între 1966 și 1975

Lotus Europa este un coupé GT cu două uși și motor amplasat central, produs de Lotus Cars între 1966 și 1975. A fost primul automobil produs în serie conceput cu motorul montat în poziție centrală.

Reynolds a povestit că a petrecut doi ani restaurând automobilul, inclusiv prin revopsirea caroseriei. Vânzarea mașinii „i-a tăiat elanul”, însă, spune el, nu a avut de ales.

„Am divorțat și, ca să pot păstra casa, a trebuit să găsesc bani de undeva”, a explicat bărbatul.

El a mărturisit că Lotus Europa a avut întotdeauna un loc special în inima sa.

„Am mai avut ulterior un Lotus Europa negru și, la un moment dat, un Elan Series 3, dar cel galben era mândria și bucuria mea, pentru că îl reconstruisem de la zero, până la ultimul șurub. Îmi pusesem toată pasiunea în restaurarea lui de la început, dar uneori trebuie să faci ceea ce este necesar”, a spus el.

Reynolds, tată a doi copii și căsătorit în prezent cu cea de-a doua soție, Sue, a precizat că nu intenționează să folosească iubitul său Lotus în fiecare zi, ci doar la ocazii speciale și în zilele de sărbătoare. Acum, el plănuiește să restaureze mașina pentru a doua oară.

„Am coborât mașina de pe remorcă și am dus-o în garajul de acasă”, a povestit el. „Voi lucra la ea ca să mă asigur că poate circula în siguranță pe drumurile publice. Îmi va lua foarte mult timp, pentru că sunt mereu ocupat să-mi ajut prietenii cu diverse lucrări la mașini. Dar am început deja să demontez ușile. Sunt surprins că mașina a fost păstrată într-o stare atât de bună și abia aștept să o conduc din nou.”