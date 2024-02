Un italian care a ajuns la închisoare în România a povestit experiența traumatizantă. „Era un covor de excremente”

În timpul unei convorbiri telefonice cu mama sa, pe care reporterii Repubblica au avut ocazia să o asculte, el povestește calvarul princare trece, lună după lună. „Este de neimaginat cum o persoană poate fi tratată astfel", spune tânărul într-o convorbire cu mama sa.

„Primele 28 de zile le-am petrecut într-o celulă foarte mică. Dușul era o țeavă care cobora din tavan. Camera era plină de gândaci, chiar umblau pe tine”, mai spune el.

Filippo se află în închisoare împreună cu un alt italian, arestat odată cu el în ultima noapte a ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță. Totul a pornit de la un pachet pe care o cunoștință îi ceruse să îl livreze la hotelul lor, deoarece curierul, a spus el, nu l-a putut localiza pe al său. Târziu, Filippo a descoperit că înăuntru se aflau 150 de grame de droguri. „A fost foarte dificil. Gardienii erau ostili, ca străin nu știam ce mi se întâmplă".

După primele săptămâni, a fost transferat la Poarta Alba. „Ne-au dus într-o celulă din secția 5, care era nefolosită de mult timp. Era un covor de excremente. Chiar și saltelele, toate mâncate, erau pline. Erau țânțari și muște peste tot. Lângă toaletă era o găleată imensă plină de gunoaie. O situație inumană", spune Filippo.

Pus să curețe mizeria din clădire

„M-am simțit umilit, fără demnitate. Am încercat timp de opt ore să facem locul locuibil, apoi ne-am prăbușit. Dimineața devreme, prietenul meu m-a trezit pentru că auzea zgomote în interiorul sacilor. Am găsit înăuntru un șobolan de mărimea unei pisici. Nu am fost niciodată singuri în acea cameră, șobolanii ieșeau constant din țevi".

Italianul a încercat să ceară capcane și otravă pentru rozătoare, dar gardienii au râs și au spus că „Bine ai venit în România".

Douăzeci și una de zile mai târziu, a fost transferat „la secția 4, camera 9". dar situația, spune el, „cu siguranță nu s-a îmbunătățit. Închisoarea din România este un fel de groapă de gunoi socială, unde ajung mai ales oameni care au nevoie de orice”.

„Trebuie să cumperi totul”

Tânărul spune că li se fură mâncarea și hainele și că în închisoare există o adevărată piață neagră. „Este nevoie de bani pentru că mâncarea este atât de dezgustătoare încât doar cei fără posibilități o acceptă, dar la comisariat prețurile sunt de patru ori mai mari decât afară. Trebuie să cumperi totul, chiar și apa, altfel nu există decât apa de la robinete și este galbenă".

Mai mult decât o închisoare, spune Philip, Poarta Alba „arată ca o fermă". În penitenciar nu există activități educative sau recreative, iar „în timpul zilei, regulile închisorii interzic chiar și dormitul".

Cazul lui a ajuns la Bruxelles

Cazul lui Filippo Mosca ajunge la Bruxelles, după ce familia lui a denunțat condițiile inumane în care este ținut în închisoare, scrie la Repubblica.

Închisoarea de la Poarta Albă este „considerată una dintre cele mai rele din Europa, condamnată în repetate rânduri de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru tratamente inumane și degradante".

„Condițiile sale actuale de detenție sunt la limita demnității umane și se deteriorează, există o preocupare enormă pentru starea sa de sănătate psiho-fizică, care ar putea duce la riscul real al unor acțiuni extreme". Din acest motiv, deputații europeni au făcut o cerere clară Comisiei Europene invitând-o să „solicite unui stat membru să respecte normele privind condițiile de detenție stabilite de Consiliul Europei și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului".

