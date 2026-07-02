Mai multe companii dezvoltă prototipuri de aparate de zbor care să revoluționeze transportul urban, iar una dintre ele este în Marea Britanie.

Tehnologia este însă extrem de complexă, iar până la apariția pe piață mai sunt de trecut numeroase teste și certificări.

Jurnalist: „Acest taxi aerian poate zbura cu o viteză de până la 240 de kilometri pe oră. Decolează vertical, ca un elicopter, apoi rotoarele își schimbă treptat poziția până când aparatul zboară asemenea unui avion. Este propulsat de opt baterii, care îi oferă o autonomie de aproximativ 160 de kilometri, și poate transporta patru pasageri.”

Unii spun că acesta este viitorul transportului urban.

Simon Davies, pilot-șef de teste, Vertical Aerospace: „De fapt, acesta este un experiment uriaș de fizică. Este o platformă uriașă de testare în zbor.”

La prima vedere, conceptul pare unul simplu, însă lucrurile nu stau chiar așa.

Simon Davies, pilot-șef de teste, Vertical Aerospace: „În regim de staționare, aerodinamica este relativ simplă, deoarece tot fluxul de aer este orientat în jos. Și în modul avion, când zburăm cu viteza de croazieră, lucrurile sunt iarăși simple – elicele din față sunt orientate înainte, cele din spate se opresc, iar aparatul zboară exact ca un avion. Partea complicată este tranziția dintre cele două moduri, când elicele sunt înclinate la aproximativ 45 de grade, iar curenții de aer generați interacționează cu aripile și cu celelalte elice. Aceste interacțiuni sunt extrem de greu de modelat.”

Doar două companii din lume au reușit să facă un astfel de aparat să zboare. Una dintre ele este Vertical Aerospace. Compania speră să transporte primii clienți până în 2028, iar în anii 2030, taxiurile aeriene să devină o prezență obișnuită în transportul urban.

Jurnalist: „Desigur, lucrurile nu sunt atât de simple. Primul zbor complet reușit al acestui aparat a avut loc abia în aprilie, iar aeronava trebuie să obțină toate certificările necesare pentru a putea transporta pasageri în deplină siguranță. Între timp, guvernul a anunțat un program de finanțare în valoare de 15 milioane de lire sterline, menit să reducă birocrația și să accelereze introducerea taxiurilor aeriene pe piață.”