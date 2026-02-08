Un hoț a fost prins de o turmă de lame, în Anglia. Animalele au efectuat o „arestare cetățenească” extraordinară

Stiri Diverse
Lama
Shutterstock

Un hoț a fost prins de poliție după ce a fost surprins de o turmă de lame. Heidi Price și Graham Oliver au fost brusc alertați de prezența unui intrus în câmpurile lor când au auzit strigătele eroice ale animalelor lor luni seara.

autor
Sabrina Saghin

Hoțul ar fi furat tutun de la o femeie din apropiere, când a fugit, dar planul său de evadare s-a lovit de un obstacol neașteptat, scrie Metro.

El a sărit peste un gard în ferma de lângă Carnfield Hill, în South Normanton, Derbyshire, și s-a confruntat brusc cu opt lame, care l-au urmărit prin câmp înainte de a-l înconjura și a-i bloca fuga.

Lamele l-au înconjurat și i-au blocat fuga

Heidi și Graham au fost alertați rapid cu privire la hoț când au auzit animalele lor țipând. Când au ajuns la fața locului, lamele au efectuat o „arestare cetățenească” extraordinară, ținând hoțul sub supraveghere până când a sosit poliția și l-a dus la secție.

Heidi a spus: „Era după lăsarea serii și un infractor care tocmai scăpase de poliție a sărit gardul și a intrat în ferma noastră. Avea o lanternă la el și alerga prin câmp. Avem opt lame, iar lamele nu le place ca oamenii să le invadeze spațiul personal după lăsarea serii. Lamele noastre au galopat spre el și l-au înconjurat. Au format literalmente un cerc în jurul lui și au început să scoată un strigăt de avertizare, care sună ca râsul unui bătrân. Acest lucru l-a alertat pe partenerul meu, care a ieșit din casă cu câinele. El l-a văzut pe bărbat înconjurat de lame în mijlocul câmpului. Nu știa ce să facă și părea absolut îngrozit. Câinele a început să latre puternic în jurul picioarelor bărbatului, iar acesta s-a speriat și de câine. Partenerul meu l-a condus înapoi peste câmp, de unde venise, și înapoi peste gard, unde poliția l-a arestat.”

Citește și
Probioticul natural care te ferește de răceală. Se găsește la aprozar, magazin și chiar și în cămara gospodinelor
Probioticul natural care te ferește de răceală. Se găsește la aprozar, magazin și chiar și în cămara gospodinelor

Heidi a spus că era „foarte mândră” de lamele sale – și pe bună dreptate.

„Când s-a întâmplat toate acestea, ele nu au scuipat pe nimeni, așa că s-au comportat frumos, chiar și în fața adversității”, a adăugat ea.

Lama sunt cunoscute pentru instinctul lor protector și sunt adesea folosite ca animale de pază pentru a proteja animalele domestice de hoți și animale sălbatice.

Poliția din Derbyshire a confirmat că un bărbat a fost arestat la fața locului și ulterior eliberat pe cauțiune. Un purtător de cuvânt a declarat: „Am fost chemați să intervenim în urma unor sesizări privind furtul mai multor pachete de tutun de la o femeie în Mansfield Road, South Normanton, în jurul orei 18:00, pe 2 februarie. Suspectul a fost văzut îndreptându-se spre pădurea de lângă Carnfield Hill. Ofițerii s-au deplasat în zonă și au fost abordați de un membru al publicului care le-a explicat că cineva se afla în câmpul său. Un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de furt și a fost eliberat pe cauțiune de poliție.”

Heidi a salvat acești neașteptați luptători împotriva criminalității în urmă cu 10 ani, de la o fermă care se închidea. Lamele ar fi fost ucise dacă Heidi nu ar fi intervenit pentru a le salva.

Ea își amintește: „Când cineva ne-a rugat să le salvăm, la început am refuzat. Dar când ni s-a spus că vor fi eutanasiate dacă nu le ajutăm, am acceptat să le ținem pentru o perioadă interimară, până când vor fi găsite noi stăpâni. Apoi ne-am dat seama că nimeni nu căuta lame și au rămas cu noi. Când le-am salvat, nu erau deloc obișnuite să fie atinse de oameni. De când le-am luat, am făcut multe cercetări și am devenit membru al British Llama Society. În timpul pandemiei de Covid, am lucrat destul de mult cu ele, astfel încât să putem să le mânuim.”

Sursa: metro.co.uk

Etichete: animale, hot,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă
Citește și...
Cinci români, arestați în Spania după zeci de jafuri comise în hoteluri și baruri. Prejudiciul se apropie de 400.000 €
Știri Actuale
Cinci români, arestați în Spania după zeci de jafuri comise în hoteluri și baruri. Prejudiciul se apropie de 400.000 €

Cinci români, membri ai unei bande de hoți, au fost arestați de autoritățile spaniole, după ce ar fi comis peste 80 de jafuri în lanț.

Jaf ca în filme într-o sală de jocuri de noroc din Brașov. Trei tineri au amenințat o angajată și au fugit cu 12.000 de lei
Știri Actuale
Jaf ca în filme într-o sală de jocuri de noroc din Brașov. Trei tineri au amenințat o angajată și au fugit cu 12.000 de lei

Trei tineri au fost arestați după ce ar fi jefuit o sală de jocuri de noroc din Brașov și ar fi amenințat o angajată de 20 de ani. Au fugit apoi cu 12.000 de lei.

O coroană scăpată de hoții jafului de la Luvru va fi restaurată identic. A fost „strivită şi deformată în mod semnificativ”
Stiri externe
O coroană scăpată de hoții jafului de la Luvru va fi restaurată identic. A fost „strivită şi deformată în mod semnificativ”

Coroana împărătesei Eugénie, deteriorată în timpul jafului de la Luvru din 19 octombrie 2025, va putea fi restaurată identic, „fără a se recurge la reconstituire”, a anunţat miercuri muzeul.

Recomandări
România, în raza rachetelor rusești. Motivul pentru care suntem vulnerabili și cum încearcă statul să ne apere
RTI | In fiecare zi
România, în raza rachetelor rusești. Motivul pentru care suntem vulnerabili și cum încearcă statul să ne apere

Bătălia pentru Marea Neagră, partea a II-a. În Marea Neagră, încă de dinainte de război, granițele trasate pe apă prin convenții internaționale diferă de cele stabilite în aer. 

Mii de petroliere, unele din Rusia, au transferat petrol în apele României. Autoritățile, niciun control în 4 ani de război
RTI | In fiecare zi
Mii de petroliere, unele din Rusia, au transferat petrol în apele României. Autoritățile, niciun control în 4 ani de război

„Bătălia pentru Marea Neagră”, partea a III-a. Peste 2.000 de petroliere au făcut transferuri de petrol în apele României de la începutul războiului. Multe dintre ele după ce au vizitat porturi rusești. 

Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
Știri Actuale
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni

Apar informații noi în cazul morţii femeii de afaceri din Sibiu, în care principala suspectă este chiar fiica acesteia. Potrivit procurorilor, denunțul a fost făcut chiar de soțul celei ce a pus la cale planul criminal.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Februarie 2026

29:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
I like IT
Ediția 1 - 2026

21:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Super Bowl 2026 | ACUM: Show în Seattle Seahawks - New England Patriots (EXCLUSIV pe VOYO)

Sport

Doar a doua oară în istorie! Ce s-a întâmplat la Super Bowl 2026