Un hoț a fost prins de o turmă de lame, în Anglia. Animalele au efectuat o „arestare cetățenească” extraordinară

Hoțul ar fi furat tutun de la o femeie din apropiere, când a fugit, dar planul său de evadare s-a lovit de un obstacol neașteptat, scrie Metro.

El a sărit peste un gard în ferma de lângă Carnfield Hill, în South Normanton, Derbyshire, și s-a confruntat brusc cu opt lame, care l-au urmărit prin câmp înainte de a-l înconjura și a-i bloca fuga.

Heidi și Graham au fost alertați rapid cu privire la hoț când au auzit animalele lor țipând. Când au ajuns la fața locului, lamele au efectuat o „arestare cetățenească” extraordinară, ținând hoțul sub supraveghere până când a sosit poliția și l-a dus la secție.

Heidi a spus: „Era după lăsarea serii și un infractor care tocmai scăpase de poliție a sărit gardul și a intrat în ferma noastră. Avea o lanternă la el și alerga prin câmp. Avem opt lame, iar lamele nu le place ca oamenii să le invadeze spațiul personal după lăsarea serii. Lamele noastre au galopat spre el și l-au înconjurat. Au format literalmente un cerc în jurul lui și au început să scoată un strigăt de avertizare, care sună ca râsul unui bătrân. Acest lucru l-a alertat pe partenerul meu, care a ieșit din casă cu câinele. El l-a văzut pe bărbat înconjurat de lame în mijlocul câmpului. Nu știa ce să facă și părea absolut îngrozit. Câinele a început să latre puternic în jurul picioarelor bărbatului, iar acesta s-a speriat și de câine. Partenerul meu l-a condus înapoi peste câmp, de unde venise, și înapoi peste gard, unde poliția l-a arestat.”

Heidi a spus că era „foarte mândră” de lamele sale – și pe bună dreptate.

„Când s-a întâmplat toate acestea, ele nu au scuipat pe nimeni, așa că s-au comportat frumos, chiar și în fața adversității”, a adăugat ea.