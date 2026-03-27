Este vorba de Omega 3! Aceste grăsimi esențiale ne sunt vitale și indispensabile, indiferent că avem 7 ani sau 70 ani.

Beneficii Omega 3

Iată câteva din beneficiile pe care Omega 3 din peștele gras, bogat în EPA și DHA, le are pentru copii, demonstrate cu studii.

Asigură dezvoltarea optimă a creierului și a funcției cerebrale, crește IQ-ul, memoria, capacitatea de concentrare și învățare, îmbunătățește atenția și performanța școlară. Un studiu făcut la Universitatea din Gothenburg, Suedia a arătat progrese majore de învățare la copiii care primeau suplimente cu omega 3- crește viteza de citit, iar cuvintele noi sunt descifrate mai repede și mai ușor. Chiar și la copiii cu dislexie, aportul de omega 3 ameliorează dificultățile de scris și citit.

Uleiul de pește îmbunătățește comportamentul copiilor cu tulburări neurologice precum ADHD și are efecte benefice asupra hiperactivității și impulsivității. Dacă copilul vostru are dificultăți de învățare, capacitate de memorie redusă, agitație și lipsă de concentrare, consumul de Omega 3 ameliorează simptomele. Grăsimile esențiale acționează direct pe dezvoltarea celulelor din creier, stimulează funcțiile cognitive și întăresc conexiunile dintre neuroni. Studiile clinice au arătat un deficit de DHA la copiii care suferă de ADHD.

Tot grăsimea de pește ameliorează dispoziția și îmbunătățește calitatea somnului. Dacă copilul pare trist și anxios, are probleme să adoarmă și se trezește în timpul nopții, poate fi vorba de o carență de DHA. Cercetătorii de la Universitatea din Oxford au urmărit timp de 4 ani copiii cu tulburări de somn. Rezultatele studiului au arătat scăderea anxietății și o creștere a timpului de somn cu o oră la copiii care primeau Omega 3. Indiferent că provin din alimente sau din suplimente, acizii grași esențiali vă ajută copilul să fie mai liniștit și să se odihnească mai bine.

Omega 3 consumat în sarcină

Dacă ne dorim copii sănătoși și isteți, aflați că beneficiile grăsimilor omega 3 apar încă din viața intrauterină! Un studiu randomizat dublu orb făcut pe 600 de gravide a arătat că aportul de omega 3 de origine marină în timpul sarcinii și alăptării crește IQ-ul copilului cu 4,1 puncte până la vârsta de 4 ani!

Omega 3 bogat în EPA și DHA găsim în peștele gras (somon, sardine, ton), în gălbenușul de ou sau în suplimentele alimentare. Aveți grijă ca alimentația copilului vostru să fie echilibrată și bogată în omega 3: 2 porții de pește gras/ săptămână sau suplimente cu ulei de pește speciale pentru copii- iată o soluție 100% naturală și cu efecte benefice garantate!