Un cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

După o scurtă vizită pentru a vedea locul, cei doi au cumpărat imediat cătunul, pentru 12.000 de lire sterline. Au făcut rost de bani vânzând un tractor vechi și alte bunuri pe care le aveau. Ulterior, au achiziționat și clădirile învecinate, iar acum dețin șapte căsuțe, două hambare, un atelier, o presă pentru cidru, două cuptoare tradiționale de pâine și mai multe anexe. În total, au plătit 26.000 de lire sterline.

Yip Ward și Paul Mappley, ambii în vârstă de 52 de ani, locuiau într-o rulotă în Tunbridge Wells, în Marea Britanie, când un prieten le-a propus, în 2020, să cumpere o proprietate neobișnuită din Normandia, Franța, relatează Daily Mail.

Cum au amenajat satul

Au început să renoveze cătunul în urmă cu șase ani, clădire cu clădire. Au transformat deja prima căsuță într-o unitate de cazare pentru turiști. În plus, au amenajat și o rulotă pentru transportul cailor, pe care au adus-o din Marea Britanie și pe care o închiriază în prezent, cu mare succes.

Pentru a putea finanța lucrările, cei doi au strâns bani prin intermediul rețelelor sociale. Acum speră să finalizeze renovarea celei de-a doua căsuțe până în vara anului 2027.

Deși proiectul a fost costisitor și obositor, cuplul estimează că a economisit peste 100.000 de lire sterline pentru că a făcut singur cea mai mare parte a lucrărilor, cu ajutorul prietenului lor Ian, în vârstă de 62 de ani.

„Oamenii ne întreabă mereu cum am găsit acest sat, dar nu îl căutam. A fost o întâlnire întâmplătoare cu un prieten care avea o proprietate aici și voia să o vândă. Avem impresia că toate astrele s-au aliniat. Am găsit un loc în ruină, abandonat de 30 de ani, și l-am refăcut bucată cu bucată”, a povestit Yip.

„Acum lucrăm într-un ritm susținut. Uneori ne spunem că nu ne vine să credem că tot locul acesta este al nostru. Venind de unde venim, cred că nu vom înceta niciodată să fim recunoscători că suntem aici. Mi se pare incredibil”, a adăugat ea.

Cei care dețineau inițial cătunul se răzgândiseră în privința vânzării, din cauza volumului uriaș de lucrări de renovare necesare.

În Franța, cumpărătorii nu trebuie să achite întreaga sumă imediat, ci pot face plata la opt luni după achiziție. Profitând de acest răgaz, Yip și Paul au început lucrările în timpul pandemiei de COVID-19. Între timp, au continuat să câștige bani din meseriile lor de peisagiști, pentru a putea finaliza tranzacția.

Cei doi și-au documentat parcursul renovării și au apărut în emisiunea „Help! We Bought a French Village!”, difuzată de postul britanic Channel 4.

Paul spune că acum sunt în plin proces de restaurare a cătunului La Buslière, după ani întregi în care au muncit pentru a-l readuce la viață.

„În afară de primele două căsuțe, celelalte trei erau acoperite de iederă, inclusiv pe toată suprafața acoperișurilor. Practic, natura le înghițea. Economisim foarte mulți bani pentru că facem singuri lucrările”, a explicat el.

Prietenul lor Ian are 47 de ani de experiență în construcții și restaurarea clădirilor. A decis să îi ajute după ce a descoperit povestea cuplului pe canalul lor de YouTube.

„Îl cunoșteam din vedere. În 2019, a făcut câteva reparații la prima căsuță. A reparat acoperișul și a făcut câteva lucrări minore. Apoi nu l-am mai văzut timp de patru ani, dar, fără să știm noi, el urmărea în continuare canalul nostru de YouTube”, a povestit Paul.

„Aveam o grindă de acoperiș de două tone, putrezită la un capăt, care trebuia scoasă. Nu aveam nici oameni, nici utilaje și nici bani. Povesteam pe YouTube că nu știm ce să facem. Ian a văzut videoclipul și, într-o zi, a apărut și ne-a spus: «Haideți, băieți, să scoatem grinda asta!». În primele șase luni a lucrat fără să fie plătit”, a adăugat el.

Ce salariu are reparatorul angajat de cuplu

Acum, cuplul îi poate plăti lui Ian 1.000 de lire pe săptămână, din banii câștigați prin canalul de YouTube.

Paul spune că proiectul a atras și sprijinul comunității locale. În fiecare zi, aproximativ cinci persoane vin să le doneze diverse obiecte sau materiale de construcție.

„Nu vă pot spune ce comunitate am reușit să construim. În fiecare săptămână primim gratuit materiale în valoare de aproximativ 400 de lire, pe care le putem folosi. Toate acestea ne ajută să economisim foarte mulți bani”, a explicat el.

De exemplu, repararea unei laturi a acoperișului celei de-a treia căsuțe ar fi costat 13.000 de lire, potrivit ofertelor primite de la constructori. Cei doi au făcut însă lucrarea singuri, cheltuind doar 2.000 de lire.

„Am economisit 11.000 de lire doar la o latură a unui acoperiș. Dacă facem același calcul pentru fiecare căsuță, economia ajunge la 22.000 de lire pentru fiecare. La șapte căsuțe, depășim deja 100.000 de lire economisite”, a spus Paul.

Cei doi vor să se mute în cătun

După ce vor termina restaurarea, cei doi intenționează să se mute definitiv în cătun, chiar dacă ar putea obține venituri considerabile dacă ar închiria toate cele șapte căsuțe.

„Oamenii ne spun că, după ce vom termina toate cele șapte căsuțe, vom câștiga foarte mulți bani. Dar nu vrem să transformăm locul într-o metropolă. Toți cei care se cazează aici spun că nu le vine să creadă cât de liniște este”, a spus Yip.

Ea a explicat că zona nu este afectată de poluarea luminoasă și că vor să păstreze atmosfera locului, fără să îl aglomereze cu turiști.

„Celelalte clădiri le vom transforma în spații pentru ateliere. Ne-ar plăcea să organizăm aici târguri de vară și piețe. O dată pe lună, am vrea să proiectăm filme în aer liber și să organizăm ateliere de făcut pizza. Avem două cuptoare originale pentru pizza”, a mai spus Yip.

Cei doi nu vor să transforme căsuțele în spații de cazare obișnuite. Nu vor instala televizoare și nici ferestre din PVC.

„Este un loc extraordinar și vrem ca oamenii să simtă că au călătorit înapoi în timp”, a încheiat Yip.