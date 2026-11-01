Protestele au scos în stradă sute de mii de oameni, pe fondul nemulțumirilor sociale și al cererilor de schimbare a politicilor guvernamentale.

În Frankfurt, violențele au izbucnit după lăsarea întunericului. Mai mulți polițiști au fost răniți, după ce aproximativ 100 de persoane au atacat, cu sticle, pietre și artificii, forțele de ordine.

Mai multe magazine au fost devastate de persoane mascate, iar alte câteva au fost avariate. Potrivit poliției, unele grupuri au aruncat și cocktailuri Molotov. Un magazin de arme a fost, de asemenea, atacat, însă armele furate au fost recuperate.

Scene violente s-au derulat și în Hamburg, unde protestatarii au aruncat cu artificii în polițiști și au incendiat tomberoane și schele. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene, ca să-i potolească pe scandalagii. În timpul zilei, manifestațiile sindicaliștilor au decurs pașnic.

Jasmin, protestatară: „Sunt aici pentru că vreau să apăr ceea ce este corect și să-i susțin pe acești oameni. De aceea am venit. Politica trebuie să se schimbe, iar politicile sociale au nevoie, cu siguranță, de o reformă. Sunt asistent social și sunt direct afectat de aceste probleme”.

Protestatar: „Sistemul este defect. Copiii și tinerii sunt abandonați de instituții și ajung să nu mai primească sprijinul de care au nevoie”.

În Franța, manifestațiile au fost în general pașnice, pe parcursul zilei. Spre seară însă, s-au înregistrat ciocniri la Paris, Marsilia și în alte orașe, printre care Bordeaux, Toulouse, Lyon și Nantes.

În Marsilia, cel puțin doi oameni au fost răniți. Un magazin din centrul orașului a fost jefuit, iar cinci persoane au fost reținute. Alte două magazine au fost vandalizate.

La Paris, un polițist din trupele anti-revoltă a fost lovit de un cocktail Molotov, care i-a aprins o parte a uniformei. Agentul a suferit arsuri ușoare la picior, potrivit ministrului de Interne, Laurent Nuñez, care a calificat atacul drept tentativă de omor.

Corentin Cabreux, student de la Universitatea din Saint-Denis și membru al organizației studențești FSE (Federation Syndicale Etudiante): „Întregul oraș este practic sub ocupația poliției. În toate piețele importante sunt desfășurați agenți care verifică până și grupurile restrânse, de câte trei persoane, care ies pe stradă. Situația este cu adevărat gravă”.

Gladys Bethancourt, creatoare de conținut: „Liceenii reprezintă, până la urmă, viitorul nostru. Trebuie să-i susținem și să fim alături de ei. Cred că protestul de astăzi scoate la iveală și o nemulțumire socială mult mai amplă”.

Pe tot parcursul zilei, autoritățile franceze au reținut în jur de 500 de persoane. Potrivit estimărilor autorităților, aproximativ 320.000 de oameni au participat la manifestații în întreaga țară - dintre care 70.000 la Paris.