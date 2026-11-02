Autoritățile au avertizat că aceste defecte ar putea compromite protecția împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) și a sarcinilor nedorite - se arată într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, este vorba despre 15 mărci de prezervative.

După primele retrageri de pe piață operate în această vară, Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF) din Franța și-a continuat investigațiile privind siguranța prezervativelor comercializate pe piața franceză. Ancheta a identificat un producător din Malaezia ale cărui game de prezervative ultra-subțiri prezintă neconformități care pot duce la ruperea sau perforarea produselor.

După un prim val de retrageri care a vizat două mărci de prezervative masculine vândute online și în magazine, autoritățile au continuat cercetările pentru a identifica originea defectelor constatate.

Investigațiile au arătat că procesul de producție folosit pentru anumite game de prezervative ultra-subțiri poate genera variații ale grosimii și calității peliculei de latex. Aceste neconformități cresc riscul de rupere a produsului și, implicit, expun utilizatorii la infecții cu transmitere sexuală și sarcini nedorite.

De la declanșarea anchetei, opt utilizatori au raportat incidente de rupere a prezervativelor provenind din loturile considerate neconforme. Autoritățile avertizează că produsele fabricate prin procesul defectuos ar putea fi încă disponibile în comerț sau deja achiziționate de consumatori.

În acest context, ministrul francez responsabil cu Protecția Consumatorilor a decis suspendarea, pentru o perioadă de un an, a comercializării și importului tuturor prezervativelor ultra-subțiri fabricate prin procesul de producție identificat ca fiind defectuos. Măsura poate fi prelungită dacă va fi necesar.

Aproximativ 7 milioane de prezervative sunt vizate la nivelul Uniunii Europene

Decizia este însoțită de o operațiune de retragere a tuturor produselor deja distribuite pe piața franceză de către acest producător. Potrivit autorităților, aproximativ 7 milioane de prezervative sunt vizate la nivelul Uniunii Europene, o parte dintre acestea fiind comercializate în Franța.

DGCCRF va monitoriza retragerea efectivă a produselor și respectarea măsurilor impuse operatorilor economici.

Lista completă a produselor afectate este disponibilă pe platforma Rappel Conso și în anexa comunicatului oficial.

Autoritățile din Franța mai recomandă persoanelor care au utilizat produsele vizate să efectueze teste pentru depistarea infecțiilor cu transmitere sexuală și, dacă este cazul, un test de sarcină.