Eileen Snow, în vârstă de 72 de ani, și soțul ei, Stephen, de 74 de ani, petrecuseră două săptămâni alături de familie, câte una în Croația și Muntenegru. Pe 29 august, cei doi au ajuns la aeroportul din Tivat pentru a lua zborul easyJet către Londra Gatwick, potrivit Mirror.

Cuplul susține însă că a fost oprit la poarta de îmbarcare, deși avea rezervările făcute din timp. Situația a fost cu atât mai îngrijorătoare pentru Stephen, care urmează zilnic un tratament și spune că mai avea medicamente doar pentru ziua următoare.

În plus, incidentul a făcut-o pe Eileen să rateze vizita la mormântul tatălui său, chiar în ziua în care acesta ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere.

Zece pasageri nu au mai fost lăsați să urce în avion

Eileen și Stephen aveau bilete pentru cursa de la ora 16:50 de la Tivat către Gatwick. Zborul era deja întârziat când au ajuns la poartă.

Cei doi afirmă că, împreună cu alte trei cupluri, nu au mai fost lăsați să urce în avion, deși își rezervaseră locurile cu mult timp înainte.

„Au lăsat multe persoane să urce după noi. Ni s-a spus că avionul era plin. Zece persoane nu au mai putut pleca”, a povestit Eileen.

Motivul, prea mult combustibil

Potrivit femeii, pasagerilor li s-a spus că aeronava avea prea mult combustibil și că, din acest motiv, trebuia redus numărul persoanelor de la bord.

Ulterior, easyJet i-a transmis lui Stephen un e-mail în care își cerea scuze pentru faptul că fusese „refuzat la îmbarcare” și făcea referire la procedurile aplicate în astfel de situații.

Cuplul susține însă că nu s-a oferit voluntar să renunțe la locurile sale.

„Am fost furios și frustrat. Nu-mi venea să cred nivelul de incompetență. Ne-a stricat vacanța perfectă pe care o petrecuserăm alături de familie. Indiferent de ceea ce susține easyJet, noi nu ne-am oferit voluntar să rămânem la sol”, a declarat Stephen.

Pasagerii susțin că au fost lăsați fără ajutor

Eileen afirmă că o femeie care se ocupa de pasagerii rămași la aeroport le-a promis că va organiza taxiuri, cazare, mâncare și vouchere. Potrivit femeii, reprezentanta a plecat apoi să ceară ajutor și nu s-a mai întors.

Cuplul spune că a încercat în repetate rânduri să găsească un reprezentant easyJet și un manager al aeroportului, însă fără să primească ajutor concret.

Pe măsură ce aeroportul se închidea, pasagerilor rămași li s-ar fi spus că trebuie să plece.

Eileen susține că un bărbat mai în vârstă s-a apropiat de ei și a adus un angajat pe care femeia l-a perceput ca fiind polițist, agent de securitate sau de frontieră.

„Unii dintre ei aveau curele cu ceva ce părea a fi o armă. Ne-am simțit intimidați”, a povestit femeia.

În cele din urmă, un angajat al aeroportului i-a ajutat pe cei doi și i-a dus cu mașina personală la un hotel, inclusiv cu bagajele. Eileen și Stephen au plătit cazarea din propriul buzunar.

Au găsit o altă variantă pentru a ajunge acasă

În ziua următoare, Eileen încerca încă să rezolve situația prin serviciul de asistență easyJet disponibil pe WhatsApp.

Compania le-a oferit ulterior linkuri prin care puteau solicita rambursarea cheltuielilor pentru hotel, mâncare și transport, precum și despăgubiri pentru refuzul la îmbarcare.

În cele din urmă, cuplul a găsit o alternativă pentru a reveni în Marea Britanie. Cei doi au rezervat bilete British Airways din Croația către Gatwick și au plătit 190 de lire sterline pentru un taxi până la Dubrovnik, peste graniță. Pentru transportul de la Gatwick până acasă au mai plătit 177 de lire sterline.

Reprezentanții easyJet susțin că Eileen și Stephen nu au putut călători deoarece aeronava depășise limita de greutate.

„Ne pare foarte rău că domnul și doamna Snow nu au putut călători cu zborul de la Tivat către Londra Gatwick din cauza depășirii limitelor de greutate ale aeronavei”, a transmis compania.

easyJet precizează că limitele de greutate sunt aplicate de toate companiile aeriene din motive de siguranță și că, atunci când acestea sunt depășite, numărul pasagerilor trebuie redus.

Compania afirmă că le-a oferit celor doi posibilitatea de a lua următorul zbor direct, însă această variantă nu li s-a potrivit, motiv pentru care au ales un alt operator aerian.

„De atunci am discutat cu domnul și doamna Snow, ne-am cerut scuze pentru experiența lor și le-am acordat despăgubirea cuvenită. Siguranța și bunăstarea pasagerilor și a echipajului reprezintă întotdeauna principala prioritate a easyJet”, a transmis compania.