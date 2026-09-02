Reprezentanţii diplomatici ruşi au calificat acuzaţiile drept „absurde şi nefondate”, susţinând că acestea ar urmări să favorizeze Ucraina, facţiunea militaristă a elitei europene şi industria de armament, relatează news.ro, care citează Reuters şi TASS.

Guvernul german a declarat marţi că a ajuns la concluzia că Rusia este vinovată de incident şi a dispus o serie de măsuri ca răspuns, inclusiv închiderea unui consulat şi a unui centru cultural rus din Berlin.

Moscova acuză Berlinul de o escaladare „fără precedent”

Ambasada Rusiei în Germania a declarat într-un comunicat că aceste măsuri reprezintă o escaladare fără precedent.

„Ambasadorul rus (Serghei Neceaev - n.r.) a respins categoric acuzaţiile aduse de Berlin, considerându-le nefondate, absurde şi contrare bunului simţ”, a declarat Ambasada.

„El a subliniat că provocarea pusă la cale în grabă la aeroportul din Leipzig serveşte exclusiv intereselor regimului de la Kiev, aripii militariste a clasei politice europene şi magnaţilor complexului militar-industrial, interesaţi de intensificarea conflictului ucrainean”, arată misiunea diplomatică rusă.

Germania închide un consulat rus după incidentul cu drona

Marţi, ministrul de externe al Germaniei, Johann Wadephul, a anunţat că Berlinul închide Consulatul General al Federaţiei Ruse din Bonn din cauza incidentului cu o dronă descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle la începutul lunii august. Guvernul german a atribuit oficial responsabilitatea pentru cele întâmplate Rusiei şi a anunţat măsuri de răspuns.

Printre alte măsuri luate de Berlin se numără denunţarea acordului privind activitatea „Casei Ruse” din capitala Germaniei şi înăsprirea controlului la intrare pentru cetăţenii ruşi. În plus, Germania iniţiază extinderea listei de sancţiuni a UE şi va intensifica presiunea asupra aşa-numitei „flote fantomă” a Federaţiei Ruse.

În plus, autorităţile germane au decis să închidă ultimul consulat general al Federaţiei Ruse rămas pe teritoriul Germaniei. La 31 mai 2023, Berlinul ceruse deja Rusiei să înceteze activitatea a patru dintre cele cinci consulate generale din Germania – din Hamburg, Leipzig, München şi Frankfurt pe Main. Acum, interesele Rusiei în Germania vor fi reprezentate doar de Ambasada din Berlin.

Trei drone descoperite pe aeroportul Leipzig/Halle

În seara zilei de 4 august, pe pista aeroportului Leipzig/Halle, lângă un avion de marfă ucrainean de tip Antonov, a fost descoperită o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv artizanal, dar detonatorul nu s-a declanşat.

În aceeaşi noapte, o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion de marfă al companiei DHL. Ulterior s-a aflat că, 10 zile mai târziu, anchetatorii au găsit o a treia dronă, precum şi urme ale unui exploziv puternic – probabil, aproximativ 50 de grame de hexogen.

Ministrul de interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a calificat acest incident drept „un scenariu de atac hibrid”, fără a exclude posibilitatea ca în spatele acestuia să se afle „state străine”. Marţi, ministrul a anunţat oficial că acuză Rusia pentru acest incident.