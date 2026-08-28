Karen Cassidy spune că a izbucnit în lacrimi când a ajuns la hotelul din Spania, în jurul miezului nopții, și a aflat că rezervarea fusese anulată. Karen și soțul ei, George Gale, urmau să plece spre Malaga la ora 7:15, pe 14 august. Întrucât fuseseră ținuți treji până târziu de un bebeluș care plângea, cei doi nu și-au auzit alarma și s-au trezit după ce pierduseră avionul, relatează Express.

Cum s-a întâmplat incidentul

Imediat ce și-a dat seama ce se întâmplase, Karen a căutat online un zbor alternativ și a găsit unul care urma să îi ducă la Malaga în aceeași seară.

Însă, când Karen și George au ajuns obosiți la recepția hotelului rezervat, au aflat că nu mai aveau nicio cameră.

„Noul nostru zbor era în jurul orei 16:00, apoi am avut o întârziere de peste o oră, așa că am ajuns la hotel la miezul nopții”, a povestit Karen. „Evident, cei de la recepție ne-au spus: «Nu vă găsim rezervarea». Apoi ne-au explicat: «De fapt, există o rezervare, dar este una pentru o perioadă care a trecut». Jet2 anulase întreaga noastră vacanță la ora 15:00. După tot ce simțeam că ni se întâmplase, am fost pur și simplu șocată.”

Karen a sunat la compania Jet2 și spune că a plâns timp de aproximativ 20 de minute. Potrivit femeii, reprezentanții companiei i-au spus că „nu pot face absolut nimic” și că trebuie să plătească încă 350 de euro, aproximativ 300 de lire, pentru a putea rămâne peste noapte la hotel.

Vacanța a ajuns să coste de două ori mai mult

În total, Karen și George au ajuns să cheltuiască peste 1.500 de lire pentru cazare și transport alternativ. Astfel, vacanța familiei, care inițial trebuia să coste 1.114 lire, a ajuns să îi coste mai mult de 2.600 de lire.

Karen a povestit întreaga experiență într-un videoclip postat pe TikTok, spunând că speră ca astfel să îi avertizeze și pe alți turiști.

Un purtător de cuvânt al Jet2holidays a declarat: „Ne pare rău să aflăm despre experiența doamnei Cassidy și a domnului Gale și înțelegem cât de dezamăgitor trebuie să fi fost să ajungă în Malaga și să descopere că toate serviciile rezervate pentru vacanță fuseseră anulate. Din păcate, întrucât clienții nu au călătorit cu zborul de plecare rezervat și nu ne-au informat că intenționează să ajungă pe cont propriu la Malaga, restul serviciilor din cadrul vacanței au fost anulate, în conformitate cu termenii și condițiile rezervării. După ce ne-au contactat, odată ajunși la destinație, echipa noastră s-a oferit să încerce să îi ajute și să îi sprijine.”

Karen spune că, atunci când a ajuns în cele din urmă la hotel, era „epuizată și plângea”.

„Cei de la Jet2 mi-au spus că nu pot face absolut nimic, că au o politică privind pasagerii care nu se prezintă și, pentru că vacanța fusese anulată, nu mai puteau reveni asupra deciziei”, a povestit femeia.

Pentru că ajunseseră la hotel atât de târziu, cei doi nu au mai avut prea multe alternative. Femeia și-a împărtășit experiența pe TikTok și, deși a primit și comentarii negative din partea unor utilizatori, spune că a vrut să atragă atenția asupra politicii pe care o consideră neclară a companiei Jet2.