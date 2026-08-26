Tirana este cea mai ieftină opțiune, cu un buget mediu de 59 de euro pe persoană și pe zi, urmată de București, unde cheltuielile ajung la aproximativ 66 de euro.

Clasamentul se bazează pe o analiză realizată de agenția de turism Thomas Cook în 51 de orașe europene.

Au fost luate în calcul cazarea la un hotel de trei stele, mesele, băuturile, transportul public și accesul la obiective turistice, pentru o călătorie la începutul lunii septembrie. Biletele de avion nu sunt incluse.

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