În acesta, se vede cum conducătorul urmăreşte mai mulţi jucători musulmani din echipa sa, cu un jambon iberic în mână, strigându-le: „Mâncaţi porc!”.

Secvenţa, filmată în cadrul promovării unei tombole organizate cu ocazia următorului meci de pe Estadio Roman Valero, a stârnit rapid reacţii puternice. Atât pe reţelele de socializare, cât şi în rândul observatorilor fotbalului spaniol, mulţi condamnă un gest considerat ruşinos şi jignitor, perceput ca o provocare la adresa jucătorilor a căror credinţă le interzice consumul de carne de porc.

O figură deja (foarte) controversată, Poves – fost jucător devenit preşedinte de club şi cunoscut pentru teoriile conspiraţioniste pe care le susţine – riscă deja o suspendare de doi ani pronunţată de Federaţia Spaniolă. Această ameninţare vine în urma mai multor incidente, în special ameninţări la adresa arbitrilor şi o altercaţie cu adversarii în timpul unui meci împotriva echipei Rayo Majadahonda.

Difuzarea acestui nou videoclip controversat are loc într-un context tensionat, la câteva zile după incidentele cu caracter rasist care au vizat jucătorii musulmani în timpul meciului amical dintre Spania şi Egipt, unde superstarul echipei Barça, Lamine Yamal – de origine marocană –, a fost în special luat în vizor de mai mulţi suporteri.