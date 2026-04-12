Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” le oferă participanților șansa de a câștiga lucrarea din 1941 „Tête de Femme”, realizată în guașă. Prețul unui bilet este – așa cum sugerează și numele concursului – 100 de euro, adică aproximativ 116 dolari.

Un total de 120.000 de bilete sunt disponibile pentru extragerea din 14 aprilie. Fondurile obținute vor fi donate Fundației pentru Cercetarea Alzheimer, care sprijină cercetarea clinică a acestei boli în Europa.

Aceasta este a treia ediție a campaniei. Prima „1 Picasso pentru 100 de euro” a avut loc în 2013, iar fondurile au fost direcționate către conservarea orașului istoric Tyr, din sudul Libanului. A doua ediție, din 2020, a sprijinit programe de apă potabilă și igienă în perioada de vârf a pandemiei de Covid-19.

Olivier Widmaier Picasso, nepotul celebrului artist spaniol, a declarat pentru CNN că bunicul său a realizat „Tête de Femme” în același atelier în care a pictat capodopera „Guernica”.

El consideră că lucrarea este subevaluată. „Valorează mult mai mult de 1 milion de dolari”, a spus Widmaier Picasso, „așa că va fi un premiu cu adevărat mare”.

Lucrările lui Picasso au atins sume impresionante la licitații în trecut. „Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)” s-a vândut cu peste 179 de milioane de dolari în 2015.

Galeria Opera, care a donat tabloul, precizează că Pablo Picasso se afla la Paris în momentul realizării lucrării „Tête de Femme”. Al Doilea Război Mondial era în plină desfășurare în Europa, iar o mare parte din Franța era sub ocupație germană.