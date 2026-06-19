Terry Winter, în vârstă de 56 de ani, din Oxford, rezervase împreună cu soţia sa, Molly, un sejur de două săptămâni în Tenerife. Era prima sa călătorie în străinătate după 2018, iar cei doi credeau că au pregătit totul în detaliu, potrivit Express.

Problema a apărut la check-in

Pe 12 iunie, cuplul a ajuns la Aeroportul Birmingham şi s-a prezentat la check-in pentru zbor. Deşi îşi descărcaseră deja cărţile de îmbarcare, la scanarea paşaportului lui Terry a apărut un mesaj de eroare.

Un angajat al companiei i-a explicat că documentul nu este valabil pentru că fusese emis cu mai mult de 10 ani în urmă, chiar dacă nu expirase încă.

„Nu ştiam despre această regulă. Am fost şocat”, a spus britanicul.

Regula introdusă după Brexit

Potrivit reglementărilor introduse după Brexit, paşapoartele britanice folosite pentru călătorii în majoritatea ţărilor europene trebuie să fi fost emise cu mai puţin de 10 ani înainte de data intrării în ţara respectivă.

Terry susţine că nu a fost avertizat în niciun moment că paşaportul său nu îndeplineşte condiţiile necesare, deşi rezervase vacanţa încă din ianuarie şi îşi introdusese datele documentului pe site-ul companiei aeriene.

Mai mult, el spune că un angajat easyJet i-a mărturisit că astfel de situaţii se întâmplă zilnic în aeroporturi.

O cursă contra cronometru pentru un nou paşaport

Rămas blocat în aeroport, britanicul a fost nevoit să obţină de urgenţă un nou paşaport prin serviciul premium cu eliberare într-o singură zi.

Cum nu a găsit programări disponibile la Londra, a obţinut un loc la Peterborough, unde s-a deplasat împreună cu soţia sa. După câteva ore, a primit noul document şi a reuşit să rezerve alte bilete către Tenerife.

Însă întreaga situaţie l-a costat aproape 1.200 de euro, sumă care include noul paşaport, hoteluri suplimentare, combustibil şi noile bilete de avion.

Compania aeriană: Responsabilitatea aparţine pasagerilor

La o zi după zborul ratat, Terry a primit un e-mail de la compania aeriană prin care pasagerii erau sfătuiţi să îşi verifice documentele de călătorie.

„Este inutil. Mesajul a venit după ce deja pierdusem zborul”, a comentat el.

Într-un răspuns transmis presei, compania aeriană a precizat că pasagerul nu a putut călători deoarece paşaportul său nu respecta regulile de valabilitate şi a subliniat că responsabilitatea verificării documentelor aparţine călătorilor.

Compania aminteşte că, pentru călătoriile în Uniunea Europeană şi în alte state europene, paşaportul britanic trebuie să fie valabil cel puţin trei luni după data plecării şi să nu fie mai vechi de 10 ani la data călătoriei.