Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) avertizează că desprinderea rezervorului poate crea un obstacol pe şosea şi poate creşte riscul producerii unui accident.

În acelaşi timp, o scurgere de combustibil poate determina oprirea motorului sau poate creşte riscul de incendiu, potrivit autorităţii americane.

Campania de rechemare vizează anumite camionete Ford F-150 fabricate între anii 2023 şi 2027.

Problema este legată de sistemele de fixare ale rezervorului, care pot să nu fie montate corespunzător şi să permită desprinderea acestuia.

Dealerii Ford vor verifica vehiculele afectate şi vor înlocui gratuit chingile de fixare ale rezervorului, dacă este necesar.