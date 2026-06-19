Medicii se luptă să-i salveze viaţa.

Accidentul s-a produs joi seară, pe un drum judeţean care trece prin localitatea Muntele Rece, judeţul Cluj. Potrivit rudelor, băiatul avea o motocicletă de mici dimensiuni cu care se plimba de obicei prin curtea casei. Ieri însă, a ieşit pe şosea.

Corespondent Ştirile Pro TV: „Accidentul s-a produs în această curbă cu vizibilitate redusă. Martorii spun că băiatul ar fi venit din această direcţie cu motocicleta, la un moment dat ar fi pătruns pe contrasens şi a fost lovit de o maşină care venea din faţă”.

Maşina era condusă de un bărbat de 47 de ani, care locuieşte în acelaşi sat cu victima.

Localnică: „Şoferul a coborât de sus şi copilul a ieşit şi nu s-a asigurat bine şi direct în partea stângă s-a băgat în şofer. Era lovit, era inconştient când am ajuns noi la el”.

Imediat după impact, la faţa locului au intervenit echipajele medicale, care s-au luptat minute în şir să îl stabilizeze pe copil.

Andreea Răchită, purtător de cuvânt IPJ Cluj: „Minorul de 13 ani a fost transportat la unitatea spitalicească cu elicopterul SMURD”.

Medicii spun că băiatul a suferit leziuni grave la nivelul capului şi este internat acum la Terapie Intensivă.

Specialiştii atrag atenţia că minorii sub 16 ani nu au voie să circule pe drumurile publice cu astfel de vehicule.

Andrei Potra, specialist în conducere defensivă: „Indiferent de categoria motocicletei, dacă e mai mare, mai mică sau dacă e destinată copiilor, antrenamentele se fac în zone dedicate, care nu sunt drumuri publice”.

Şoferul de 47 de ani a fost verificat cu etilotestul, iar rezultatul a fost zero. Poliţia continuă cercetările în acest caz.