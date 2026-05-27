Toni Ciprian Popescu, alături de un complice, a pus la cale un plan pentru a rămâne cu averea impresionantă a bătrânului și l-a păcălit că este fiul lui, arată parchetul.

Cum a obținut averea

De la ferma din Falcognana, o proprietate construită de familia Colonna în secolul al XV-lea pe Ardeatina, o bijuterie de valoare inestimabilă, până la conturile bancare pline de bani și numeroasele alte proprietăți imobiliare, aceasta este averea, estimată la zeci de mii de euro, a lui Domenico Lanza, notează publicația Corriere Della Sera.

Românul a început că câștige încrederea bătrânului în 2016, când a devenit îngrijitorul său. În anul 2021, Popescu ar fi reușit să îl convingă pe nobil să semneze, în fața unui notar, o declarație de paternitate, pretinzând că este fiul său biologic.

Pentru a-i risipi orice îndoială, Popescu — asistat de doi avocați, i-ar fi povestit despre o relație îndepărtată cu mama sa, din care s-ar fi născut el. Povestea nu este susținută de dovezi.

Îngrijitorul ar fi încasat aproximativ 180.000 de euro

Pentru a-și pune planul în aplicare, îngrijitorul ar fi avut, cel puțin din 2020, sprijinul lui Eduardo Perreira, un prieten brazilian de 40 de ani. Pe lângă acuzația de înșelare a unei persoane incapabile, cei doi sunt acuzați și de fraudă, după ce ar fi încercat să-l deposedeze pe bătrânul de 93 de ani — tatăl unei fiice cu dizabilități, considerată unica moștenitoare a averii — de toate bunurile sale.

În timp ce aștepta să preia întreaga avere, potrivit procurorilor, Popescu ar fi obținut 180.000 de euro printr-o tranzacție imobiliară, iar Perreira ar fi strâns la rândul său aproximativ 56.000 de euro. Cei doi și-ar fi plătit reciproc vacanțe, renovarea unui apartament și cheltuieli de întreținere.

De asemenea, în 2020, cei doi au simulat închirierea casei bătrânului din Colle Oppio fără să-i plătească vreo chirie. Tot în 2020, Lanza a semnat o procură generală prin care Popescu putea opera conturile sale bancare. Ultimul episod controversat a avut loc în 2021, când ar fi încheiat un contract fictiv de închiriere pentru terenul din Falcognana.

Judecătorul de instrucție a dispus ca românul și prietenul său să nu se mai apropie de Domenico Lanza și le-a impus purtarea brățărilor electronice de monitorizare. Autoritățile încearcă să stabilească întreaga amploare a pagubelor cauzate de cei doi bărbați.