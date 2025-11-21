Un bărbat din Viena a fost dat în judecată de o vecină pentru că fuma pe propria terasă. Decizia instanței

Un conflict aprins a izbucnit într-un bloc din Floridsdorf, Viena, unde o locatară susține că este deranjată de fumul de țigară al vecinului de la parter, Danijel (42), care obișnuiește să fumeze pe terasa proprie după o zi de muncă.

„Avem doi copii mici și stăm afară vara – este perfect normal”, a explicat bărbatul. Totuși, vecina de la etaj s-a enervat repede: mai întâi din cauza zgomotului, apoi din cauza fumului, potrivit Heute.

Potrivit lui Danijel, femeia i-a cerut să fumeze în interiorul apartamentului. Pentru el, cererea a fost de neînțeles: „Pot să fumez pe terasa mea ori de câte ori vreau.”

Femeia câștigă procesul

Chiriașa nu a renunțat și, în cele din urmă, a intentat un proces. În timpul judecății, a avut loc o inspecție la fața locului, atât în apartamentul lui Danijel, cât și în cel al vecinei, însă nu s-a constatat nicio perturbare. Cu toate acestea, Judecătoria Districtuală Floridsdorf a pronunțat un verdict surprinzător: instanța a decis în favoarea reclamantei.

Bărbatului i se impun ore stricte de fumat

Danijel a primit acum un program strict de fumat. În lunile de vară, între aprilie și octombrie, i se permite să fumeze doar între orele 6–8, 10–12, 15–18 și 20–22. Din noiembrie până în aprilie, fumatul este permis între 8–9, 13–14 și 19–20. În afara acestor intervale, fumatul este interzis – chiar și pe propria terasă.

Locatarul este uluit: „În întreaga zonă rezidențială, oamenii fumează pe balcoane și terase – dar noi avem voie doar la ore stabilite.” Pe lângă restricții, Danijel trebuie să achite și cheltuielile de judecată, care se ridică la aproximativ 13.000 de euro.

