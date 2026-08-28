O hotărâre judecătorească făcută publică recent și relatată de presa locală arată că bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, s-a căsătorit în 2021. Cuplul locuia împreună cu părinții bărbatului și mergea la casa de vacanță doar în timpul sărbătorilor, potrivit South China Morning Post.

În septembrie 2023, bărbatul a descoperit o periuță de dinți folosită în casa de vacanță, fapt care i-a amplificat suspiciunile.

După ce a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o parcare, acesta a identificat un bărbat necunoscut care o dusese anterior pe soția sa acasă.

Trei luni mai târziu, el a activat de la distanță aspiratorul robot din locuință, prin intermediul aplicației mobile, intenționând să folosească funcția audio încorporată pentru a comunica cu soția sa.

Transmisiunea în direct a surprins-o însă pe soția sa într-un moment intim cu un alt bărbat. Dorind să obțină dovezi pentru o acțiune în justiție, el a început să înregistreze imaginile.

Înregistrarea o arăta pe soția sa schimbându-și hainele, îmbrățișându-l pe presupusul amant și deplasându-se dezbrăcată prin casă, în timp ce partenerul acesteia era surprins întins pe canapea.

A folosit imaginile pentru a-și da în judecată soția și presupusul amant

La scurt timp, soțul a folosit imaginile ca dovezi pentru a-i da în judecată pe soția sa și pe presupusul amant pentru încălcarea drepturilor sale matrimoniale, solicitând despăgubiri de 2 milioane de dolari taiwanezi (68.000 de dolari americani).

Instanța a stabilit că relația celor doi depășise limitele unei prietenii obișnuite și i-a obligat să-i plătească soțului despăgubiri de 500.000 de dolari taiwanezi.

Victoria în procesul civil nu l-a protejat însă pe bărbat de consecințele juridice privind modul în care au fost obținute dovezile.

Soția l-a dat ulterior în judecată, acuzându-l că a înregistrat imagini private fără consimțământul ei. Bărbatul a susținut că înregistrarea fusese deja acceptată de instanța civilă și că acțiunile sale au fost „justificate din punct de vedere legal”.

Instanța i-a respins însă apărarea, stabilind că obligațiile matrimoniale nu prevalează asupra dreptului unei persoane la viață privată. De asemenea, a stabilit că înregistrarea a fost făcută în mod deliberat.

Mai mult, eventualele lumini sau alerte vocale emise de aspiratorul robot au fost considerate insuficiente pentru a demonstra că soția știa că era înregistrată sau că și-a dat consimțământul pentru captarea imaginilor.

Bărbatul a fost condamnat la cinci luni de închisoare

Bărbatul a fost condamnat, în cele din urmă, la cinci luni de închisoare și amendat cu 150.000 de dolari taiwanezi pentru înregistrarea ilegală a unor imagini private.

Potrivit legislației din Taiwan, înregistrarea sau divulgarea în secret, fără autorizație, a activităților private sau a informațiilor intime ale unei alte persoane poate fi pedepsită cu până la trei ani de închisoare și o amendă de până la 300.000 de dolari taiwanezi.

Cazul a atras o atenție considerabilă pe rețelele sociale

Un utilizator a comentat: „Soțul este, în anumite privințe, o victimă. Și-a pierdut căsnicia și, de asemenea, libertatea”.

Un altul a remarcat: „Deși dovedirea infidelității poate fi dificilă, există căi legale disponibile, inclusiv istoricul conversațiilor, chitanțele de la hoteluri și tranzacțiile financiare. Căutarea dreptății trebuie să respecte întotdeauna limitele legii”.