Reacția lui Dominic Fritz după ce Nicușor Dan a promulgat Legea ANI și pierde astfel mandatul de primar: „Abuz grosolan”

Stiri Politice
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Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, precizează că, după ce preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea integrităţii, mandatul său de edil va înceta în 30 de zile. ”52.000 de voturi ale timişorenilor, anulate, scuipate”, adaugă Fritz.

autor
Anca Ungureanu

”52.000 de voturi ale timişorenilor, anulate, scuipate”, adaugă Fritz. El aminteşte că a primit deja două sancţiuni ”pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal”, iar acum o va primi pe a treia, ”nou inventată”. ”Ne aşteaptă vremuri grele. Dar cu cât mai grele sunt vremurile, cu atât mai mare trebuie să fie îndârjirea noastră. Vă rog să mă credeţi: sunt mai hotărât ca niciodată să continui lupta cu caracatiţa care ne fură banii şi speranţa. Votul dat de timişoreni în 2024, pentru un mandat de 4 ani, mă obligă în continuare”, susţine Fritz.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timişoara introdus de PSD şi AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile, îmi va înceta mandatul de primar al Timişoarei. 52.000 de voturi ale timişorenilor, anulate, scuipate. Am primit deja două sancţiuni rămase definitive în instanţă pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar, în a doua zi din primul mandat, acum 6 ani. Acum voi primi o a treia sancţiune, una nou inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeaşi lege nouă nu mai consideră o faptă sancţionabilă”, a declarat, vineri seară, Dominic Fritz.

Edilul Timişoarei a vorbit despre ”abuz grosolan” şi ”răzbunare politică”. 

”Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituţiei. Nicio contorsiune a majorităţii PSD la Curtea Constituţională nu poate ascunde adevărul: statul de drept în România nu mai există. PSD este un partid care nu mai are nicio şansă să câştige lupta democratică, aşa că foloseşte instrumentele dictatorilor pentru a-şi păstra puterea. Împreună cu aliaţii lor din justiţie şi instituţii precum ANI, toţi aliniaţi în spatele unui singur obiectiv: să poată prăda nestingheriţi resursele României. Să ia banii din taxele voastre şi să-i bage în cutiile lor de pantofi. Pentru asta au nevoie să distrugă nu un om, că nu e despre mine aici. Pentru asta au nevoie să distrugă încrederea voastră că se poate altfel. USR e ţinta lor pentru că USR a livrat. De ce au votat moţiune după moţiune împotriva miniştrilor USR? De ce mobilizează întreaga maşinărie mafiotă a sistemului pentru a scăpa de primarul Timişoarei? Pentru că cel mai mare pericol pentru ei este să vadă cetăţenii că da, un politician poate să schimbe lucrurile în bine, poate să aibă rezultate, aşa cum eu cu echipa mea am transformat Timişoara”, a adăugat Fritz. 

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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri după-amiază, că a promulgat Legea integrităţii, votată miercuri în plenul Senatului, în urma deciziei Curţii Constituţionale, păstrând forma adoptată anterior de Camera Deputaţilor, legea fiind şi jalon în PNRR. Şeful statului a subliniat că, într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi şi ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. În acest context, el cere Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, „să reia şi să aprofundeze discuţiile asupra acestei legi”.

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Etichete: dominic fritz, nicusor dan,

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