Un bărbat din Sibiu a dat în judecată Meta pentru că nu i-a șters contul de WhatsApp. Decizia neașteptată a tribunalului

Bărbatul de 55 de ani din Sibiu a decis să își închidă contul de WhatsApp în 2021, la aproximativ șapte ani după ce aplicația a fost achiziționată de Facebook. Între timp, compania care deține WhatsApp și Facebook a devenit cunoscută sub numele Meta, relatează publicația Turnul Sfatului.

„În 2021, WhatsApp și-a schimbat politica de confidențialitate și a preluat clauzele Facebook. Eu nu sunt de acord cu aceste clauze, pe care le-am citit, și am cerut să îmi fie șters contul. Doar că, ulterior, am constatat că – deși eu mi-am șters contul și aplicația, cei care mă aveau în lista de contacte îmi puteau accesa datele din conversație. Deci nu mi-au fost șterse datele, așa cum am cerut”, susținea bărbatul.

Compania îi va plăti cheltuielile de judecată

În instanță, el a adus un martor care a demonstrat că încă mai poate accesa conversațiile cu acesta.

„Admite în parte acțiunea civilă formulată şi precizată de reclamantul C.T. în contradictoriu cu pârâta Meta Platforms Ireland Limited, cu sediul în Merrion Road Dublin 4, D04X2K5, Irlanda. Obligă pârâta să închidă/să şteargă contul WhatsApp pentru numărul de telefon *** şi backup-ul din Google Drive pentru acelaşi număr. Respinge în rest acţiunea civilă dedusă judecăţii. Obligă pârâta la plata sumei de 20 lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată”, arată în minuta Tribunalului Sibiu.

Sibianul care a dat în judecată Meta, a ales să se reprezinte singur în fața instanței și anunță că va contesta decizia Tribunalului Sibiu, nemulțumit că instanța nu a admis toate cererile sale.

