Un bărbat de aproximativ 55 de ani a câștigat 5 milioane de euro la un loz răzuibil cumpărat dintr-un bar din localitatea Peseggia, în nord-estul Italiei. Câștigul reprezintă premiul maxim al lozului „Miliardario Maxi”, iar șansele de a obține marele premiu erau de doar 1 la 9,36 milioane, relatează publicația Il Messaggero.

Momentul norocos a avut loc miercuri, în jurul orei 18:00, la Bar Luna, situat în centrul localității. După ce și-a comandat o băutură, bărbatul a decis să cumpere un loz răzuibil în valoare de 20 de euro.

Nu se aștepta ca, în doar câteva clipe, să descopere că a devenit milionar.

Cum a reacționat norocosul câștigător

Potrivit presei italiene, imediat ce și-a dat seama că a câștigat, bărbatul a izbucnit în strigăte de bucurie, iar entuziasmul s-a răspândit rapid printre clienții aflați în bar.

„Este un client care mai trece pe aici din când în când. Este originar din zonă, deși acum locuiește în altă parte. În momentul în care a răzuit lozul și a văzut câștigul, a explodat de bucurie. Era complet copleșit de emoții, nu mai înțelegea nimic. Era agitat, speriat și fericit în același timp”, a povestit proprietarul barului.

După ce și-a revenit din șocul inițial, primul gest al câștigătorului a fost să le facă cinste tuturor celor aflați în local.

„Mă bucur enorm că s-a întâmplat aici și că premiul a ajuns la el. Bineînțeles, aș fi preferat să-l câștig eu”, a glumit patronul.

Joi, întreaga comunitate vorbea despre câștigul uriaș, însă norocosul nu s-a mai întors la bar.

Proprietarul spune că așteaptă acum ca Lotterie Nazionali, compania care organizează loteria, să trimită afișul oficial care marchează câștigul, acesta urmând să fie expus în local.

„Sper doar să nu-mi fi pierdut clientul și să mai treacă pe la noi. Sunt foarte fericit și sper ca norocul să continue să ne viziteze”, a spus, în glumă, proprietarul barului.