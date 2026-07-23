Temperaturile extreme și vântul puternic alimentează vâlvătăile în Italia, Franța și Spania, țări vizitate sau în care trăiesc foarte mulți români.

În Franța, pe coasta Atlanticului, focuri înspăimântătoare au mistuit peste 3.000 de hectare de pădure în doar câteva ore. Autoritățile au evacuat preventiv aproape 20.000 de oameni, inclusiv turiști din campingurile foarte populare din regiune. Și ministerul de Externe de la București a emis mai multe avertismente de călătorie.

Incendiul din departamentul Gironde, nu departe de Bordeaux, s-a extins cu o viteză năucitoare, din cauza vântului și a uscăciunii. Focarul și-a mărit suprafața de șase ori în mai puțin de trei ore. Peste 700 de pompieri și 330 de jandarmi luptă cu limbile de foc și au cerut întăriri din restul țării.

Flăcările au avansat rapid în toate direcțiile, dintr-o pădure densă de pini, atingând înălțimi de câteva zeci de metri. Mai multe drumuri sunt blocate.

Începând de miercuri seara, aproape 20.000 de localnici și turiști din campinguri au fost evacuați preventiv din zona pădurii Landes de Gascogne, o zona foarte populară, deja devastată de flăcări în 2022. Mulți alții sunt în așteptarea unor eventuale ordine de evacuare.

Localnic: ”Ne-au cerut să ne pregătim câte o geantă. Deocamdată nu e nevoie să plecăm, dar, dacă focul își schimbă direcția, va trebui să plecăm rapid. Am trecut prin asta și în urmă cu trei-patru ani, dar nu ești niciodată pregătit pentru așa ceva.”

Potrivit primarului uneia dintre comunele evacuate, incendiul ar fi fost declanșat de un utilaj de defrișare. Drept urmare, prefectul departamentului Gironde a interzis "toate lucrările forestiere care utilizează motoare termice", cât se menține alerta roșie pentru incendii.

De asemenea, parchetul din Bordeaux a anunțat pedepse mai aspre pentru folosirea focului în zone forestiere, vizând în special aruncarea mucurilor de țigară.

Și în Sicilia, vântul puternic și temperaturile de aproape 45 de grade Celsius au întețit incendiile, care se apropie de Palermo.

Salvatore Badalamenti, Protecția Civilă: ”Un adevărat iad! Casele ard acolo sus, este un adevărat infern. Din păcate, asta este situația, mai ales la asemenea temperaturi ridicate.”

Autoritățile au cerut evacuarea imediată a oamenilor din două localități.

Carmelo Sciuti, Protecția Civilă: ”Ar putea fi și 50 de grade, dar, până la urmă, este nevoie de mâna omului, pentru ca astfel de lucruri să se întâmple.”

Salvatore a decis să plece când a văzut că vântul și-a schimbat direcția și a împins flăcările către locuința sa. În pofida primejdiei, s-a întors pentru a-și salva câinele.

Salvatore Parisi, localnic: ”Da, m-am întors să-mi salvez câinele care, din păcate, rămăsese în urmă când noi am reușit să ne punem la adăpost. Și ei trebuie salvați.”

În Spania, rămân active mai multe focare. Cel mai grav este incendiul care pârjolește de peste o săptămână vegetația din centrul țării, între Toledo și Madrid.

Ofițerii Gărzii Civile au umbat din casa în casă în câteva comune, ca să se asigure că locatarii se refugiază. Alimentate de vânt, flăcările pârjolesc tot mai mult teren în condițiile în care Spania se sufocă. În Valencia și Granada, mercurul urcă până la 44 de grade în termometre. Cei mai mulți se plâng, dar sunt și unii care predică... stoicismul: ”Cred că să vorbim atât despre caniculă nu face decât să înrăutățească lucruile. Ajungi să fii obsedat de asta..”