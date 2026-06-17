Câștigătorul extragerii Super Loto din 24 aprilie nu s-a prezentat încă pentru a-și revendica premiul de la Loteria Națională Franceză (Française des Jeux - FDJ). Acesta are la dispoziție timp până pe 22 iunie, la ora 23:59, după care își va pierde dreptul asupra câștigului, relatează 20 Minutes.

Timpul se scurge pentru norocosul câștigător al ediției speciale Super Loto organizate cu ocazia aniversării a 50 de ani a loteriei franceze. La extragerea din 24 aprilie, jackpotul de 13 milioane de euro oferit de FDJ a fost câștigat de o persoană care a ghicit numerele câștigătoare: 2, 12, 16, 20, 26, iar numărul suplimentar a fost 2.

Cu toate acestea, până în după-amiaza zilei de 16 iunie, câștigătorul nu se prezentase încă pentru a-și revendica premiul.

Dacă biletul câștigător nu va fi prezentat la FDJ până luni, 22 iunie, la ora 23:59, suma de 13 milioane de euro va fi pusă din nou în joc, conform regulamentului.

Compania a lansat un apel public

Din acest motiv, compania organizatoare a lansat un apel public pentru găsirea câștigătorului. Reprezentanții FDJ au declarat pentru publicația Ouest-France:

„Este excepțional să existe un premiu de o asemenea valoare care să nu fie revendicat. Sperăm că persoana respectivă va vedea aceste apeluri și își va găsi biletul câștigător.”

FDJ a precizat că biletul a fost validat la un terminal fizic din departamentul Orne, în nord-vestul Franței, fie într-un bar, fie la un chioșc de presă, și nu prin intermediul platformei online.