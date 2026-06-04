Rezultatele loto din 4 iunie 2026:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto:

Super Noroc:

Loto 6/49:

Report de 28 de milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din 4 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,76 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,76 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 514.500 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 144.600 de lei (peste 27.500 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 201.000 de lei (peste 38.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 848.100 de lei (peste 161.500 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 239.600 de lei (peste 45.600 de euro).