Polonia ar trebui să „înceapă să lucreze” la apărarea sa nucleară, având în vedere amenințarea perpetuă din partea Moscovei, iar Varșovia trebuie să își bazeze strategia de securitate națională pe ”potențialul nuclear”, a declarat președintele Karol Nawrocki, scrie POLITICO.

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” și a susținut că țara ar trebui să își dezvolte strategia de securitate „bazată pe potențialul nuclear”.

El a adăugat: „Această cale, cu respect pentru toate reglementările internaționale, este calea pe care ar trebui să o urmăm... Trebuie să lucrăm pentru acest obiectiv, astfel încât să putem începe munca. Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat. Atitudinea agresivă, imperială a Rusiei față de Polonia este bine cunoscută”.

Nawrocki, despre ce ar crede Rusia: ”Poate reacționa agresiv la orice”

Comentariile sale vin pe fondul unei dezbateri tot mai ample în mai multe țări europene despre dezvoltarea propriilor arme nucleare, în lumina amenințărilor tot mai mari din partea Moscovei și a unei erodări a încrederii în Statele Unite.

Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, de exemplu, a declarat la Conferința de Securitate de la München că „descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități”. Între timp, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că sunt în curs de desfășurare discuții cu Franța despre o descurajare nucleară comună europeană.

Întrebat cum ar putea reacționa Moscova la un program polonez de arme nucleare, Nawrocki a reacționat sfidător: „Rusia poate reacționa agresiv la orice”.