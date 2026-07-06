În total, „au fost furate aproximativ douăzeci de bijuterii”. Valoarea pagubei este în curs de estimare, dar ar putea ajunge la câteva milioane de euro, probabil aproape de patru milioane, a precizat o altă sursă pentru AFP.

Faptele s-ar fi petrecut în jurul orei locale 6 dimineața, duminică. S-a declanșat alarma, dar, în cele din urmă, o femeie de serviciu, care a ajuns prima la fața locului, a alertat jandarmeria. Trimise la fața locului, forțele de ordine au constatat că cel puțin șase vitrine fuseseră sparte de hoți, care au fugit fără a fi reținuți, precizează o sursă din cadrul jandarmeriei. Considerat un „loc sensibil”, Muzeul Lalique „făcea obiectul unei atenții deosebite” încă de la spargerea cu rezonanță de la Muzeul Luvru, din Paris, din octombrie 2025.

Imaginile de pe camerele de supraveghere, analizate de anchetatori

Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt în prezent analizate, iar ancheta a fost încredințată celulei de investigații criminale a grupării de jandarmerie din Bas-Rhin.

„Loc sensibil” după jaful de la Muzeul Luvru

Considerat un loc sensibil încă de la jaful de mare amploare de la Muzeul Luvru din Paris, din octombrie 2025, muzeul făcea deja obiectul unei vigilențe sporite. „Exista un sistem de protecție, dar nu era suficient”, a recunoscut, totuși, pentru AFP o sursă apropiată anchetei. Ca urmare a jafului, conducerea muzeului a anunțat pe rețelele sociale o închidere temporară, pentru a pregăti „o redeschidere liniștită și în deplină siguranță”.

Deschis în 2011, în apropierea fabricii cu același nume, situată încă din 1921 pe versantul alsacian al Munților Vosgi, Muzeul Lalique expune, pe o suprafață de 900 m², creațiile din sticlă ale lui René Lalique.