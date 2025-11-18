Gestul unui bărbat care și-a criogenat soția după moarte, în China, a stârnit discuții contradictorii

Un bărbat chinez care și-a criogenat soția decedată a stârnit o dezbatere pe rețelele sociale după ce presa a dezvăluit că acesta avea o nouă iubită, în timp ce fosta sa parteneră era păstrată în azot lichid.

Ca semn al devotamentului său, Gui Junmin a decis să înghețe corpul soției sale, Zhan Wenlian, după ce aceasta a murit de cancer pulmonar în 2017, la vârsta de 49 de ani, devenind astfel prima persoană criogenată din China, relatează BBC.

Însă după un interviu din noiembrie, în care s-a dezvăluit că el avea o nouă parteneră din 2020, rețelele sociale chineze s-au împărțit în privința situației lui Junmin.

În timp ce unii se întrebau de ce bărbatul de 57 de ani nu a „lăsat-o să plece”, un alt comentator a remarcat că părea a fi „cel mai devotat față de el însuși”.

Corpul femeii, păstrat 30 de ani într-un institut de cercetare

După ce medicii îi dăduseră lui Zhan Wenlian câteva luni de trăit, Gui Junmin a decis să folosească crionica – o metodă științific neconfirmată – pentru a-i conserva corpul după moarte.

După decesul acesteia, el a semnat un acord pe 30 de ani pentru păstrarea corpului înghețat al soției la Institutul de Cercetare în Științele Vieții Shandong Yinfeng. De atunci, corpul femeii a fost depozitat într-un container de 2.000 de litri al institutului, într-un rezervor cu azot lichid la -190°C.

Ce l-a determinat să întâlnească alte persoane

Ziarul chinez Southern Weekly a dezvăluit că, deși Junmin a trăit singur timp de doi ani după procedură, în 2020 a început să iasă din nou cu cineva, deși soția sa era încă criogenată.

El a spus publicației că un atac sever de gută, care l-a lăsat imobilizat timp de două zile, a început să-i schimbe părerea despre avantajele vieții singur. La scurt timp, a început să se întâlnească cu actuala parteneră, Wang Chunxia, deși Junmin a sugerat pentru ziar că dragostea era doar „utilitară” și că ea nu „a intrat” în inima lui.

Reacțiile la această veste au fost mixte. Unii utilizatori de pe rețeaua socială chineză Weibo și-au arătat compasiunea pentru situația lui Junmin, subliniind cât timp a trecut de când soția sa a fost pusă în camera criogenică.

Unii au considerat că era momentul să meargă mai departe și să o „lase pe cea dispărută… să se odihnească în pace”. Alții au sugerat că bărbatul a acționat egoist pentru a-și „satisfice nevoile emoționale”, iar un altul a întrebat: „Ar fi de acord Zhan cu asta? Este corect față de Wang?”.

Ce este crionica

Crionica constă în răcirea întregului corp la temperaturi sub zero, infuzarea cu crioprotectoare – similare cu antigelul – pentru a preveni formarea cristalelor de gheață, apoi păstrarea în azot lichid.

Speranța este ca, într-o zi, corpul să poată fi readus la viață când tehnologia viitorului va face acest lucru posibil.

Practica este utilizată la scară mai mică în medicina de zi cu zi, unde celule vii, precum celulele sanguine, spermatozoizii și embrionii, sunt congelate la temperaturi ultra-scăzute pentru a fi păstrate.

Se estimează că peste 500 de persoane au fost criogenate la nivel mondial, majoritatea în SUA.

Nimeni nu a fost readus cu succes la viață după criogenare, iar oamenii de știință consideră că conservarea și trezirea completă a corpului uman rămâne încă o posibilitate foarte îndepărtată.

