Un bărbat care hărțuia de 5 ani o femeie din Craiova, arestat pentru încălcarea ordinului de protecție

Stiri Diverse
03-10-2025 | 18:02
×
Codul embed a fost copiat

O femeie din Craiova susține că este hărţuită de ani întregi de un individ care a făcut o pasiune pentru ea, după ce a zărit-o pe stradă, şi de atunci o urmăreşte neîncetat.

autor
Roxana Vlădășel

Acum bărbatul a fost arestat, pentru că a încălcat ordinul de protecţie pe care îl obţinuse femeia.

Coşmarul femeii a început acum 5 ani, când bărbatul a văzut-o pe stradă şi a început să o urmărească. Ştia unde locuieşte şi o aştepta mereu lângă bloc. Ba chiar îi striga pe stradă sau în magazine declaraţii de dragoste.

Femeia s-a adresat poliţiei, iar anul trecut individul a fost arestat, apoi a primit o pedeapsă de trei luni cu suspendare, pentru hărţuire. În plus, pe numele lui a fost emis un ordin de restricţie şi - timp de 11 luni - nu mai avea voie să se apropie de femeia la mai puţin de o sută de metri.

Însă bărbatul nu s-a potolit şi a mers din nou la adresa femeii. A fost reţinut din nou de poliţişti, pentru încălcarea ordinului.

Citește și
afis nigerian viol
Afiș controversat în București: Poliția cercetează apariția de postere cu un nigerian arestat pentru viol: „Apără-ți orașul”

Procurorii au cerut din nou, arestarea lui preventivă. Iar magistratii au decis acest lucru, in urma cu puțin timp.

Sursa: Pro TV

Etichete: craiova, arestat,

Dată publicare: 03-10-2025 18:02

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Citește și...
O fetiță de 6 ani a fost abuzată sexual de un bărbat de 69 de ani din Târgoviște. Părinții copilei o lăsaseră în grija lui
Stiri Virale
O fetiță de 6 ani a fost abuzată sexual de un bărbat de 69 de ani din Târgoviște. Părinții copilei o lăsaseră în grija lui

Caz revoltător în Dâmbovița! Un bărbat de 69 de ani din Târgoviște a fost arestat pentru viol asupra unui minor, după ce ar fi abuzat de o fetiță de 6 ani.  

Afiș controversat în București: Poliția cercetează apariția de postere cu un nigerian arestat pentru viol: „Apără-ți orașul”
Stiri actuale
Afiș controversat în București: Poliția cercetează apariția de postere cu un nigerian arestat pentru viol: „Apără-ți orașul”

Afișe cu fotografia unui nigerian arestat preventiv pentru presupuse „violuri în serie”, însoțite de mesajul „Apără-ți orașul!” au apărut în București.

Un adolescent din Alba Iulia, arestat după ce ar ar fi violat o fetiță de 4 ani. Faptele ar fi avut loc într-o zonă turistică
Stiri Virale
Un adolescent din Alba Iulia, arestat după ce ar ar fi violat o fetiță de 4 ani. Faptele ar fi avut loc într-o zonă turistică

Un adolescent de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv într-un dosar în care este suspectat de viol asupra unui minor, victima fiind o fetiţă de patru ani. Conform anchetatorilor, fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina.

Recomandări
Bolojan, autoevaluare la 100 de zile de mandat: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate
Stiri Economice
Bolojan, autoevaluare la 100 de zile de mandat: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate

Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru al României. Conform prevederilor coaliției de guvernare, Bolojan ar trebui să dețină această funcție până în 2027, când PSD va prelua postul de premier.  

Ce conține raportul „Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține raportul „Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Angajaţii Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi se plâng că munca lor este anulată şi blamată după „un eveniment nefericit
Stiri actuale
Angajaţii Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi se plâng că munca lor este anulată şi blamată după „un eveniment nefericit"

Angajaţii Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor, că munca lor este ”anulată şi blamată” în urma unui ”eveniment nefericit”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Octombrie 2025

48:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Octombrie 2025

01:35:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28