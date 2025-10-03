Un bărbat care hărțuia de 5 ani o femeie din Craiova, arestat pentru încălcarea ordinului de protecție
O femeie din Craiova susține că este hărţuită de ani întregi de un individ care a făcut o pasiune pentru ea, după ce a zărit-o pe stradă, şi de atunci o urmăreşte neîncetat.
Acum bărbatul a fost arestat, pentru că a încălcat ordinul de protecţie pe care îl obţinuse femeia.
Coşmarul femeii a început acum 5 ani, când bărbatul a văzut-o pe stradă şi a început să o urmărească. Ştia unde locuieşte şi o aştepta mereu lângă bloc. Ba chiar îi striga pe stradă sau în magazine declaraţii de dragoste.
Femeia s-a adresat poliţiei, iar anul trecut individul a fost arestat, apoi a primit o pedeapsă de trei luni cu suspendare, pentru hărţuire. În plus, pe numele lui a fost emis un ordin de restricţie şi - timp de 11 luni - nu mai avea voie să se apropie de femeia la mai puţin de o sută de metri.
Însă bărbatul nu s-a potolit şi a mers din nou la adresa femeii. A fost reţinut din nou de poliţişti, pentru încălcarea ordinului.
Procurorii au cerut din nou, arestarea lui preventivă. Iar magistratii au decis acest lucru, in urma cu puțin timp.