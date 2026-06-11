Un youtuber cunoscut a rămas șocat când a văzut unul dintre produsele trecute pe bon, potrivit Fakt.

„Este normal să plătești aproape 17 euro pentru o carafă de limonadă?”, s-a întrebat acesta. Totuși, nu doar prețul în sine ridică semne de întrebare, ci întregul context în care a fost făcută comanda.

Hi_5, un creator de conținut online asociat cu industria auto, a împărtășit cu urmăritorii săi un adevărat „bon al groazei” după o vizită la restaurantul Zagłobianka din Nieporęt, Polonia. Acesta a luat masa acolo în seara zilei de 8 iunie și spune că experiența i-a lăsat un gust amar.

Aproape 17 euro pentru o carafă de limonadă

YouTuberul și persoana care îl însoțea au comandat două feluri de mâncare — șnițele de porc. La recomandarea chelnerului, au comandat și o carafă de limonadă. Iar aceasta a fost cea care a stricat complet impresia pozitivă a vizitei.

„Este normal să plătești aproape 17 euro pentru o carafă de limonadă? Am mers la un restaurant mic numit Zagłobianka, în Nieporęt, în Polonia, lângă Varșovia. M-am ghidat după evaluările de pe Google Maps: 4,6 din 5, din 1.093 de recenzii. Am comandat două șnițele de porc și voiam să comand două limonade cu lămâie, dar chelnerul ne-a sugerat o carafă, așa că am comandat una. Am mâncat bine, limonada a fost bună. Când am cerut nota de plată, nu mi-a venit să cred”, a relatat Hi_5.

El spune că prețul șnițelelor a fost unul rezonabil — aproximativ 12,60 euro pentru fiecare porție. Însă ceea ce a apărut lângă limonadă pe bon l-a deranjat profund. Pe bon nu figura o carafă de limonadă, ci patru limonade.

„L-am întrebat pe chelner dacă acesta este într-adevăr prețul pentru o astfel de carafă. Mi-a spus că patronul le-a cerut să calculeze câte patru limonade pentru fiecare carafă, astfel că prețul a ajuns la aproape 17 euro”, a explicat acesta.

Limonada nu apare deloc în meniul publicat online

„Chelnerul nu vede nimic neobișnuit în asta și mă asigură că este un preț normal pentru o carafă. A mai întâlnit cineva un preț asemănător? Sunt curios de experiențele voastre”, s-a întrebat influencerul.

Acesta a recunoscut că nu a verificat meniul înainte de a comanda limonada, deoarece „nu a plătit niciodată mai mult de 8-9 euro pentru un litru de limonadă la carafă”. Spune că experiența reprezintă o lecție pentru viitor.

Cu toate acestea, internauții au remarcat că în meniul publicat online de restaurant limonada nu apare deloc. Există doar suc proaspăt stors, la aproximativ 4,20 euro pentru un pahar de 250 ml, însă mulți consideră că acesta nu poate fi comparat cu o limonadă, care este, în esență, apă îndulcită cu lămâie.