Un bărbat a murit subit după ce a mâncat un hamburger, în New Jersey. Ce este sindromul alfa-gal

Stiri Diverse
15-11-2025 | 16:37
hamburger
Shutterstock

Un bărbat de 47 de ani din New Jersey a murit anul trecut din cauza sindromului alfa-gal, o alergie la carnea roșie provocată de mușcătura unei căpușe.

autor
Lorena Mihăilă

Moartea lui este considerată acum de cercetători ca fiind prima documentată privind o alergie la carne declanșată de mușcăturile de căpușe.

Simptomele sindromului alfa-gal – care în 2011 a fost legat pentru prima dată de mușcăturile căpușei – pot include urticarie, greață, vărsături, diaree, dureri abdominale severe, dificultăți de respirație, amețeală și umflarea buzelor, gâtului, limbii sau pleoapelor, scrie Sky News.

Reacția la alimentele care declanșează simptomele poate apărea cu întârziere și, de obicei, se manifestă la câteva ore dupăk spre deosebire de alte alergii alimentare, care apar imediat după consum.

Cazul bărbatului care a murit

Noua cercetare se bazează pe cazul unui pilot de avion sănătos, care a mers în camping în 2024 cu soția și copiii săi. Au mâncat friptură la cină, lucru neobișnuit pentru el, deoarece consuma rar carne.

S-a trezit la ora 2 dimineața cu dureri violente abdominale, vărsături și diaree. A doua zi a luat micul dejun și a mers într-o drumeție de cinci mile.

Două săptămâni mai târziu, întors în New Jersey, a mers la un grătar unde a mâncat un hamburger. Aproximativ patru ore mai târziu i s-a făcut rău. La scurt timp, fiul lui l-a găsit inconștient pe podeaua băii.

Fiul său a sunat paramedicii, iar bărbatul a fost internat în spital, dar a fost declarat mort în aceeași noapte. Testele de sânge efectuate de cercetători au arătat dovezi ale sindromului alfa-gal. Dovada că acesta a fost cauzat de o căpușă Lone Star nu este concludentă.

Cercetătorii au făcut legătura după ce soția bărbatului a spus că acesta avusese 12 sau 13 mușcături ale căpușelor pe picioarele bărbatului în acea vară.

Peste 10.000 de persoane din SUA sunt alergice la carne roșie

Peste 100.000 de oameni din SUA au dezvoltat alergie la carnea roșie din 2010 până acum din cauza sindromului alfa-gal, potrivit unei estimări.

Dr. Scott Commins, un cercetător de top în sindromul alfa-gal la Universitatea din Carolina de Nord, a numit moartea bărbatului „o tragedie neîngrădită”.

„Total inutilă și, odată cu o conștientizare mai mare, asta nu se va mai întâmpla”, a spus el într-un e-mail.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 15-11-2025 16:37

