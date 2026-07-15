Andrés Hurtado, în vârstă de 57 de ani, din localitatea Puebla de Soto, din regiunea Murcia, se afla într-o excursie de weekend alături de familie când a observat tabloul pe o stradă din Sevilla, potrivit People.

Hurtado a decis să recupereze lucrarea, însă era mai interesat de rama aurie decât de imaginea pictată.

„Am văzut niște copii care au lăsat un tablou pe stradă. M-am gândit că are o ramă foarte frumoasă. Nici măcar nu m-am uitat cu atenție la pictură și l-am dus la hotel”, a declarat Hurtado pentru publicația locală Diario de Sevilla.

Ajuns înapoi în Murcia, Hurtado a folosit inteligența artificială pentru a afla mai multe despre lucrare, care înfățișa două bărci plutind în apropierea unei plaje.

Programul a analizat caracteristicile tabloului și a sugerat că ar putea fi o operă semnată de Joaquín Sorolla, pictor spaniol renumit pentru lucrările sale impresioniste și peisajele sale.

„Cum există atât de multe copii și falsuri, nu m-am gândit niciodată că ar putea fi un Sorolla autentic. Dar am întrebat inteligența artificială și aceasta a confirmat că ar putea fi”, a declarat el pentru publicația El Mundo.

Tabloul s-a dovedit a fi o operă autentică

Ulterior, Hurtado a contactat o casă de licitații pentru a verifica autenticitatea lucrării.

„Le-am trimis fotografii și mi-au răspuns foarte repede”, a povestit el.

Specialiștii au confirmat nu doar că tabloul era un Sorolla autentic, ci și că valoarea sa ajunge la aproximativ 150.000 de euro.

La scurt timp după identificarea autorului, a fost descoperită și povestea proprietarilor.

Familia care deținea tabloul pornise o căutare încă din acea săptămână. Membrii acesteia își pregăteau mașina pentru vacanță și, în timp ce reorganizau bagajele și încercau să facă față traficului, au uitat tabloul pe stradă.

Potrivit presei locale, lucrarea a fost ridicată inițial de un grup de copii, care ulterior au abandonat-o din nou, moment în care a fost găsită de Hurtado.

Proprietarii i-au oferit o recompensă pentru gestul său

După ce și-au dat seama de greșeală, proprietarii au lipit afișe în centrul orașului Sevilla și au anunțat Poliția Națională.

Diario de Sevilla a relatat că valoarea deosebită a tabloului se datora faptului că acesta era semnat și dedicat familiei chiar de Joaquín Sorolla.

După ce a văzut știrile despre presupusul „furt” și fotografia tabloului, Hurtado a contactat imediat autoritățile pentru a explica situația.

„Am sunat imediat la poliție și le-am spus că informațiile nu sunt adevărate. Le-am explicat că nu l-am furat, ci doar l-am ridicat de pe stradă”, a declarat el pentru El Mundo.

În semn de recunoștință pentru sinceritatea sa și pentru faptul că a returnat tabloul proprietarilor din Sevilla, familia i-a oferit lui Andrés Hurtado un cadou.